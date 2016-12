Deputatul Gheorghe Dragomir: "Victor Ponta este un pericol pentru economia românească!"

1

Despre care economie e vorba ?

Dupa cum arata dl Dragomir nu se vede ca are de suferit de pe urma situatiei economiei romanesti pe care o critica . El stie prea bine ca economia unei tari nu se deterioreaza subit , ci este un proces la care au contribuit mai multi factori negativi din care amintim doar incapacitatea partidelor si guvernelor de toate culorile , demagogia si CORUPTIA , ca sa ne referim doar la aceste cauze . Romania nu a dus si nu duce lipsa de programe politice care promit dezvoltare , progres si prosperitate . Ceva s-a realizat , dar pentru clasa politicianista , pentru oligarhie si baroni , pentru clientela lor . Drama consta in faptul ca in afara de gargara politicianista de tip Dragomir , in Romania nu exista forte politice , sociale , oameni de valoare si curajosi care sa lupte hotarat contra banditilor care sunt mai rai ca fanariotii . Romania are resurse si se poate considera , inca , o tara bogata . Dar contrastul dintre bogatoa tarii si saracia cetatenilor (cca 60 % ) arata ca nu sunt sanse reale de redresare . Demagogia , populismul , setea de putere nemeritata , precum si alte racile care privesc si o mare parte a electoratuluii , ne demonstreaza de 25 de ani ca in final , tara va incapea pe mana strainilor , asa cum se vede deja in prezent . Dragomir si toti cei ca el , ar trebui sa stie ce declara odinioara P.S. Aurelian intelectual de frunte din secolul 19 : " Nu ne este permis noua , celor de astazi , ca din nestiinta ( rea vointa si coruptie adaugam noi ) sa inlantuim viitorul , sa lasam drept mostenire o tara ale carei intreprinderi economice fundamentale sunt in maini straine " . Ce sa mai spere Romania cand indivizi de teapa lui Dragomir , ca de ex, parlamentarul Gheorghe Florin , lipsit de caracter si voiajor politic , declara aseara la TV Digi Constanta , ca vrea sa castige Ponta , care va face pentru Romania ce n-au facut ceilalti presedinti pana acum . Mare ticalos . Alaturi de el , mai gras ca oricand si vadit imbatranit in rele , parlamentarul Manea ( cu accentul pe ultima silaba ) omul cu elefantul , isi privea " adversarul " poltic cu duiosie si intelegere , fara sa reactioneze si sa-l injure de mama , intre cei doi nefiind nicio deosebire . S-ar putea totusi ca Florinel sa aiba dreptate : Ponta va reusi , impreuina cu complicii sai sa jefuiasca si sa distruga tot ce a mai ramas in urma lui Iliescu , Constantinescu si Basescu . Aferim.