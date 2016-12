Deputatul Gheorghe Dragomir susţine că 2013 este anul reformei în Sănătate

Deputatul Gheorghe Dragomir susține că 2013 este anul reformei în Sănătate

Filiala Constanța a Partidului Național Liberal reiterează ideea că reforma în sănătate nu mai poate fi amânată, iar anul 2013 va fi anul schimbărilor radicale în acest domeniu.„Reforma se va face pentru pacienți și nu sub presiuni politice sau în slujba unor grupuri de interese care parazitează sistemul de sănătate de peste 20 de ani. Modificările la Contractul Cadru, care arată că pot exista, în același timp, servicii mai bune pentru pacienți și economii la bugetul spitalelor, sunt parte integrantă a acestei reforme”, a spus președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.El a mai precizat că, în cadrul procesului de reformă a sistemului sanitar, Ministerul Sănătății a redus numărul minim de pacienți înscriși pe lista medicului de familie în mediul urban de la 1.000 la 800, urmărindu-se astfel îmbunătățirea calității actului medical prin majorarea timpului acordat consilierii, diagnosticului și tratamentului pacienților din listă.De asemenea, Dragomir a spus că se are în vedere creșterea cu 40,5% a sumelor alocate centrelor multifuncționale, care vor răspunde nevoilor de sănătate ale comunităților locale, dar și suplimentarea bugetului pentru îngrijiri la domiciliu cu 64 de procente.Parlamentarul a mai adăugat că, tot în cadrul procesului de reformă a sistemului sanitar, Ministerul Sănătății are în vedere, pentru spitalele publice, atât monitorizarea trimestrială a cheltuielilor în vederea prevenirii arieratelor, acesta fiind și un criteriu de eligibilitate pentru poziția de manager, cât și creșterea calității serviciilor medicale spitalicești și a siguranței pacientului prin impunerea ca spitalele să asigure un număr sporit de linii de gardă.Reamintim că, pentru a crește accesul continuu la medicamente și pentru a preîntâmpina disfuncționalități în aprovizionarea cu anumite medicamente, au fost prevăzute, în Contractul Cadru de anul acesta, condiții suplimentare de monitorizare strictă a medicamentelor compensate.