Deputatul Gheorghe Dragomir sare în ajutorul primarilor

Pentru ajutorul Primarilor

D-na Carmen Mocanu dvs dupa cum vad sinteti acreditata cu PNL,PDL a murit, am pus si eu mai multe intrebari,poate acest d-mn deputat,Gheorghe Dragomitr sa intrebe la Dl Presedinte Iohannis poate nu stie in ce inprejurari si ce calitati deosebite are acest d-mn presedinte PNL Constanta Boroianu Robert Aurel.E posibil sa fie ajutat de Sri si DNA si DIICOT nu au cunostinta sau informati.Omul e Specialist in frauda si falimentare firmelor si daca se poate raspunsul sa fie transmis pe.Stiripesurse.ro va multumesc.