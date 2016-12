Deputatul Gabriel Andronache a demisionat din PDL

Deputatul PDL de Brașov Gabriel Andronache a demisionat miercuri din partid și și-a anunțat înscrierea în PNL."Reamintesc faptul că timp de 15 ani (1993 - 2008) am fost membru PNL și am ocupat mai multe funcții politice la nivel local și la nivel național. În iunie 2008, am fost exclus din PNL din cauza atitudinii mele cu privire la conflictul existent la acea dată între cei doi lideri locali: dl. Aristotel Căncescu, președintele Consiliului Județean Brașov, și dl. George Scripcaru, primarul municipiului Brașov. În prezent acest conflict nu mai există, cei doi lideri colaborează, prin urmare motivul care a stat la baza excluderii mele a dispărut. De aceea, consider că a venit timpul să mă întorc acasă", a scris Andronache pe blogul personal.El le mulțumește foștilor colegi din PDL "pentru experiența utilă" pe care a acumulat-o, "în special în materie de organizare electorală, cât și în domeniul activității parlamentare".„Precizez că am demisionat din Partidul Democrat Liberal și din grupul parlamentar PDL. Am redevenit, prin reînscriere, membru al Partidului Național Liberal, urmând să activez în grupul parlamentar al PNL. Am înregistrat astăzi o comunicare în acest sens adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaților pentru a fi prezentată în fața plenului Camerei", a precizat Gabriel Andronache.