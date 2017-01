Deputatul Florin Gheorghe susţine studierea Religiei în şcoli

Deputatul Florin Gheorghe susține studierea Religiei în școli

Parlamentarul constănțean al Partidului Mișcarea Populară Florin Gheorghe susține promovarea valorilor creștine în școli și militează ca materia de Religie să nu fie scoasă din programa școlară.„De mulți ani de zile urmăresc cu deosebită atenție evoluțiile din școlile românești. Nu pot să afirm că sunt foarte încântat de felul în care au evoluat lucrurile. Întotdeauna am considerat că școala are o dublă misiune: să îi învețe pe elevi tainele cărților, dar să-i și educe și să-i pregătească pentru societate. Pentru acest din urmă aspect, am salutat și susținut introducerea în programa școlară atât a orelor de educație civică, precum și a celor de religie. Personalitățile copiilor se construiesc în școală și nu văd decât beneficii pentru aceștia prin orele de religie. Și eu sunt părinte! Și eu mă preocup, nu doar pentru copiii mei, ci pentru toți copiii români. Îmi este destul de greu să-i înțeleg pe unii părinți care sunt nemulțumiți de valorile promovate prin intermediul orelor de religie: onestitate, iubire față de semeni, pace, morală. Mare parte dintre aceiași părinți sau chiar unii decidenți din inspectoratele școlare nu reacționează față de promiscuitatea unor canale de televiziune, ziare sau reviste, față de pericolul pe care îl reprezintă accesul nesupravegheat la Internet pentru copii. Mă bucură faptul că Înalt Prea Sfințitul Teodosie s-a preocupat și se preocupă de educația sănătoasă a copiilor din școli și îl asigur pe această cale pe Prea Sfinția Sa că și eu susțin că scoaterea religiei din școli ar echivala cu o îndepărtare de istoria neamului românesc”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.