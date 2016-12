Deputatul Florin Gheorghe propune înfiinţarea Registrului Unic al Carierei

1

propunere revolutionara

Dl deputat Florin are preocupari majore.Gandeste mult,face interpelari si propuneri.Dl deputat vrea sa reanfiinteze dosarul personal de cadre,dosarul care a nenorocit viata multora in regimul trecut.A fost o vreme cand in Romania o servitoare nu se putea angaja fara recomandarea fostilor stapani.Ce a fost in regimul comunist stim.Orice ticalos se va putea razbuna pe cineva inscriind in dosar fapte rastalmacite.Sa admitem si situatia ca inscrisul este real si se mentioneaza abaterea sau "aspectele deviante".Salariatul a gresit.Nu are dreptul ca la urmatoarea angajare sa demonstreze ca s-a indreptat?Acolo unde este cazul exista prevederi legale.Se cere cazierul.Mai exista legiferat si se cere la angajare C.V. Dl deputat merita felicitari daca propunerea ar fi vizat clasa politicianista. In functiile de partid si in administratie intra oricine.Cu cat are mai multe bube-n cap cu atat mai usor ajunge lider de partid,parlamentar sau ministeriabil.Desigur,ca toti cei cu pile vor fi angajati ca salariati la stat indiferent de dosar.In sectorul privat patronul tine in primul rand la calificare nu la dosar.Asteptam de la dl deputat noi propuneri salvatoare de tara.