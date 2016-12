Deputatul Florin Gheorghe cere demisia conducerii Curţii de Conturi a României

Deputatul Florin Gheorghe cere demisia conducerii Curții de Conturi a României

Deputatul PDL Florin Gheorghe solicită demisia de urgență a condu-cerii Curții de Conturi a României: „Când cer demisia conducerii Curții de Conturi nu mă refer doar la pre-ședintele acesteia, domnul Nicolae Văcăroiu, ci și la vice-președinții și consilierii de conturi. Chiar dacă au fost numiți pe perioade mari de timp ca să reprezinte interesele financiare și sunt plătiți regește, aceștia închid ochii la ilegalitățile și la risipa bu-getară pe care o face Guvernul USL”, a spus parlamentarul constăn- țean. Deputatul Florin Gheorghe își motivează cererea demisiei pe ineficiența vădită de care a dat dovadă Curtea de Conturi a Ro-mâniei în ultimul an. „Nu am văzut ca vreun membru al Curții de Conturi să se fi preocupat de modul în care se cheltuiește banul public. Sute de milioane de euro se scurg către achiziții de ascuțitori, creioane colorate sau agrafe de birou, în condițiile în care bugetul public nu a realizat încasările prognozate prin Legea bugetului de stat. Legea permite Curții de Conturi accesul la toate informații financiare legate de gestiunea banului public și oferă și instrumentele legale de sesizare a parchetelor și instanțelor, atunci când se constată infracțiuni. Din activitatea desfășurată în ultimul an de Curtea de Conturi nu pot decât să înțeleg că domnul Nicolae Văcăroiu își exprimă recunoștința față de partidul care l-a numit la conducerea Curții de Conturi, punând batista pe țambal când vine vorba despre sifonarea banului public”, a mai precizat Florin Gheorghe.