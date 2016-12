Deputatul Florin Gheorghe: „Activităţile şcolare şi preşcolare neautorizate trebuie combătute prin legi“

Deputatul Florin Gheorghe: „Activitățile școlare și preșcolare neautorizate trebuie combătute prin legi“

Organizația Partidului Mișcarea Populară din Municipiul Constanța condamnă cazurile de violență relatate de presă la centrul educațional din municipiul Constanța. În acest sens, deputatul PMP Florin Gheorghe spune că, încă de la începutul acestui an, susținut de colegii din Partidul Mișcarea Populară, a elaborat și depus un proiect de lege prin care se urmărea combaterea activităților școlare și preșcolare neautorizate și care funcționează ilegal, dar care sunt plătite cu sudoarea părinților.„Am depus un astfel de proiect fiind susținut și de colegii Partidului Mișcarea Populară. Guvernul Ponta, majoritatea oarbă și obedientă din Parlament, precum și mult prea mulți parlamentari din opoziție s-au înghesuit să respingă proiectul la care am lucrat. Pentru ei, copiii nu contează, pentru că nu votează. Dacă trebuia protejați morții lui Dragnea, sigur se adopta. Însă noi ne-am propus să avem grijă de copii”, a declarat deputatul Florin Gheorghe.El a mai adăugat că, dacă acel proiect era adoptat, centrul educațional cu pricina nu ar fi existat, pentru că trebuia să fie autorizat și să fie supravegheat de Ministerul Educației și de către autoritățile publice locale, chiar dacă este particular.„Acum, Ministrul Educației se ascunde după copac și spune că nu are soluții. Parlamentarii care au respins inițiativa legislativă se jelesc cu lacrimi false, mimând compasiunea pentru copiii bătuți. Merită să-i întrebați pe fiecare dintre cei care au respins proiectul pe care l-am depus în ianuarie dacă sunt mândri de ceea ce au făcut. Merită să le oferiți fiecăruia dintre cei care au votat împotriva inițiativei câte o înregistrare din grădinița constănțeană. Dumnezeu știe în câte alte asemenea locuri neautorizate se mai procedează la fel, pentru că nu peste tot sunt camere de supraveghere. Partidul Mișcarea Populară condamnă orice formă de violență. Îi invităm pe toți cei care au respins proiectul depus în acest an să vină și să ne susțină în eliminarea oricăror forme de învățământ neautorizate și ilegale, indiferent cum se numesc ele: grădinițe, cluburi, after-school sau centre educaționale”, a mai spus parlamentarul constănțean.