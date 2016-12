Deputatul Florin Gheorghe a plecat din UNPR şi s-a înscris în PSD

1

VOIAJORUL

Indivizii de teapa lui Florinel fac dovada ca partidele politice sunt adevarate sorcove doctrinaire , melanjuri gretoase de fragmente de principia , de idei luate de-a gata si reprezentatii gretoase in fața electoratului . Circarii I-au inlocuit de mult pe politicieni . Traim in tara lichelelor politice , a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate convingerile .Prea se duc repede si multi dintr-un partid intr-altul . Prea multa infectie morala .Naravul infidelitatii e mai adanc decat il releva simpla cronica sexuala . E incapacitatea omului de a se opri, nomad si provizoriu in credinte si convingeri . Omul - muscă , spunea Arghezi este egal satisfacut cand trece din ciubarul de gunoaie in gradina , atras de miere si impiedecat in drum de un scuipat cleios .