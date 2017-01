Deputatul Eduard Martin şi senatorul Alexandru Mazăre pregătesc vânzarea locuinţelor ANL la preţuri de nimic

Deputatul Eduard Martin și senatorul Alexandru Mazăre pregătesc vânzarea locuințelor ANL la prețuri de nimic

Parlamentarii PSD de Constanța Eduard Martin, deputatul Colegiului 6, și Alexandru Mazăre, senatorul Colegiului 3, au anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că vor iniția un proiect de lege care amendează Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, act normativ care, așa cum a precizat și Mazăre, a suferit câteva modificări și prin Legea 89/2008. Concret, ceea ce propun parla-mentarii pesediști este modificarea calculării prețului locuințelor ANL în ideea, susțin ei, „de a da actualilor chiriași posibilitatea să devină proprietari”. Astfel, conform explicațiilor celor doi, prețul unui apartament de 65 de metri pătrați ar reprezenta valoarea de inventar a locuinței, corelată cu inflația din perioada 2004-2009, care ajunge la 44%, plus TVA-ul care, în cazul unor locuințe de tip social, ajunge la 5%. Concret, potrivit declarațiilor deputatului Eduard Martin, prețul unui apartament ANL de 65 de metri pătrați ar ajunge astfel la „imensa” sumă 28.000 de euro, plus TVA-ul de 5%. Cu alte cuvinte, pomană curată pentru actualii chiriași ai blocurilor ANL din Constanța, cei mai mulți dintre ei „modești” deținători de… ei bine, de mult contestatele de către primarul Radu Mazăre Q7 și X5. Reamintim că nu mai departe de ședința de Consiliu Local de joia trecută, primarul considera inoportună reabilitarea termică a blocurilor în care locuiesc, pe lângă amărăștenii de rând, niscaiva deținători de autoturisme de lux. Atunci când vine vorba de „amărâții” de la ANL, situația se schimbă radical că, deh, vorbim, așa cum a precizat Martin, „despre o lege cu un pronunțat caracter social”. De menționat este că, la Constanța, atribuirea locuințelor ANL a fost intens contestată dat fiind faptul că actualii chiriași nu ar fi, se pare, dintre cei mai nevoiași. O altă prevedere a proiectului de lege inițiat de Mazăre și Martin se referă la recalcularea chiriei. În acest sens, cei doi parlamentari constănțeni consideră că în recalcularea acesteia ar trebui exclusă orice cotă de profit. În plus, așa cum a ținut să sublinieze deputatul Colegiului 6, sumele de bani obținute din vânzarea apartamentelor nu vor mai merge spre ANL București, ci vor fi folosite exclusiv pentru finanțarea construcției de noi locuințe în orașul în care acestea sunt cel mai solicitate. Nu în ultimul rând, actul normativ va aduce amendamente și articolului 6, alineatul 4 al actualei legi, în sensul în care se propune prelungirea succesivă cu un an a contractului de închiriere a locuinței ANL, chiar și după expirarea contractului inițial, încheiat pe o perioadă de cinci ani. Senatorul Alexandru Mazăre a ținut să precizeze că proiectul va fi înaintat astăzi, întâi la Senat și ulterior în Camera Deputaților, aceasta din urmă fiind cameră decizională. „Nu văd nicio problemă în sensul unor divergențe de principii în ceea ce privește această lege”, a conchis el.