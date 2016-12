Deputatul de Constanţa, Mădălin Voicu, se disculpă: "Sunt agăţat fără niciun fel de vină"

1

TOT LIBERALII

Faptul ca liberalii au fost tot timpul in cardasie cu PSD este stiut de mult , mai ales cand a luat fiinta USL . Zilnic putregaiul politicianismului romanesc iese la suprafata . Te apuca rasul cand auzi de schimbarea clasei politice , de reforme , de modernizare . Nu se poate face nimic in Romania si asa a fost intotdeauna . Paridele au devenit gazde de hoti, de de parveniti , de lichele , de puscariabili dovediti sau inca nedovediti . Daca tot ne referim la liberali sa le reamintim ca in 1875 P.P.Carp declara in parlament : " La noi, partidul liberal nu s-a legitimat pana acum , decat prin ambitia unora , care punand mana pe putere au impus tarii un grup de oameni care in timpuri normale n-ar fi putut aspira la onoarea de a carmui aceasta tara . Afirmatia de mai sus este astazivalabila pentru toate partidele. Cat despre modernizare , sau reforme , raman si astazi valabile cuvintele lui N.Iorga rostite tot in parlament in 1913 : " Daca voiti reforme , trebuie sa alungati politicianismul din randurile dvoastra , pe acei oameni care au venit la dvoastra sa capete mai mult decat ceea ce ar fi putut capata prin talentul si munca lor ". Desigur ca Madalin Voicu ar fi facut mai bine sa se ocupe de muzica in Constanta , sa fie dirijor sau solist . Asta inseamna munca si castig mic . Doar in politica poti face avere rapid. Dar nu conteaza . Toti acesti indivizi ca Voicu vor candida iar si iar si noi ii vom alege uitand un lucru elementar : cine voteaza cu hotii nu sunt victime ci complice .