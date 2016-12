Deputatul Dănuţ Culeţu: „Judecătoria şi Parchetul din oraşul Hârşova riscă să fie desfiinţate!“

Deputatul Dănuț Culețu: „Judecătoria și Parchetul din orașul Hârșova riscă să fie desființate!“

Recent, Ministerul Justiției a ela-borat și pus în dezbatere publică proiectul de lege privind desfiin-țarea unor instanțe de judecată și a parchetelor de pe lângă aces-tea. Printre cele 30 de instanțe propuse a fi desființate, figurează și Judecătoria și Parchetul din orașul Hârșova.Zilele trecute, acest proiect a figurat pe ordinea de zi a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, iar deputatul constănțean Dănuț Culețu, membru în comisie, a făcut câteva precizări.„Judecătoria și Parchetul din orașul Hârșova riscă să fie desființate. Consider că desființarea acestora ar îngrădi accesul la justiție ra-portat la distanța efectivă pe care o va parcurge justițiabilul, iar calitatea, finalitatea și efectul actului de justiție ar avea de suferit. Nu este de neglijat nici situația materială precară a locuitorilor aron-dați zonei Hârșova, această zonă fiind declarată de nenumărate ori defavorizată. Accesul la justiție nu poate fi limitat de resursele financiare, argument susținut de CSM, tendința statelor est-europene, care s-au angajat la reforme judiciare majore, îndreptându-se către o creștere a numărului de instanțe, în sensul accesului la instanțe într-un număr cât mai mare de beneficiari”, a spus Dănuț Culețu.El a mai precizat că, în acest context, consideră că statul trebuie să aibă o politică coerentă în ceea ce privește actul de justiție, în sensul că nu ar trebui ca justiția să fie co-centrată în marele municipii, ci, ca în Uniunea Europeană, să apropie justiția de cetățean. Totodată, parlamentarul constănțean a ținut să atragă atenția că desființarea Judecătoriei și a Parchetului din Hârșova nu este indicată deoarece, dintre cele 30 de instanțe propuse a fi în-chise, Hârșova are distanța cea mai mare față de instanța care ar urma să preia competențele, respectiv Medgidia, distanța între cele două localități fiind de 75 km. „Un alt fapt important este acela că, la cuantumul redus al cheltuielilor ocazionate de întreținerea Judecătoriei și Parchetului, 60.000 lei, s-ar adăuga și sumele de bani care s-ar impune a fi folosite pentru de-plasarea a nu mai puțin de cinci persoane, dus - întors pe o distanță minimă de 150 km pe zi, plus cheltuielile de conservare și în-treținerea sediului”, a mai explicat deputatul Dănuț Culețu.