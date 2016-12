Deputatul Dănuţ Culeţu cere lămuriri miniştrilor Muncii şi Casei Naţionale de Pensii

Deputatul Dănuț Culețu cere lămuriri miniștrilor Muncii și Casei Naționale de Pensii

Președintele Forței Civice Constanța, deputatul Dănuț Culețu se implică pentru soluționarea problemelor celor care calcă pragul cabinetului parlamentar din Constanța.Astfel, recent, în cadrul audiențelor acordate la biroul parlamentar, i-a fost adusă la cunoștință de către reprezentanții Asociației Foștilor Deținuți Politici din România - Filiala Constanța faptul că, în baza Convenției-Cadru nr. 1345/2003 încheiată de casele județene de pensii, aceste instituții suportă cheltuielile solicitate de societățile de transport ca urmare a convențiilor încheiate, la rândul lor, cu acestea, lucru care nu se prea întâmplă.Drept urmare, Dănuț Culețu a făcut o solicitare adresată președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, Ileana Ciutan.„Având în vedere succesiunea actelor normative emise pentru aplicarea unitară a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990 și disfuncționalitățile constatate în practică, vă rog, doamnă președinte, să-mi comunicați la nivelul căror județe sunt aplicate prevederile Convenției-Cadru nr. 1345/2003. Totodată, doresc să aflu care este suma totală care acoperă acordarea facilităților prevăzute la art. 8 din Decretul-Lege nr. 118/1990 la nivel național și din ce fonduri este suportată aceasta”, se spune în solicitarea făcută de parlamentarul constănțean.El a mai spus că dorește să afle și care este suma suportată de Casa Națională de Pensii Publice la nivelul județului Constanța, începând cu anul 2004, pentru aplicarea prevederilor articolului menționat anterior, dar și care este numărul beneficiarilor acestor prevederi, în prezent, la nivelul județului Constanța.O altă întrebare are ca obiect beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990 și a fost adresată de către deputatul Dănuț Culețu ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Mariana Câmpeanu.Așa cum indică și anul în care a fost emis Decretul-Lege nr. 118, acesta este în vigoare de 23 de ani și se referă la acordarea unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru anumite categorii care au suportat, atât din punct de vedere moral, cât și social, consecințele persecuției politice în perioada comunismului.Dănuț Culețu a solicitat să i se răspundă care este numărul beneficiarilor Decre-tului-Lege nr. 118/1990, la nivelul fiecărui județ, raportat pe fiecare an în parte, începând cu anul 2009, inclusiv pentru anul în curs. Totodată, deputatul vrea să afle care este cuantumul indemnizațiilor acordate beneficiarilor Decretului-Lege nr. 118/1990, la nivelul fiecărui județ, raportat pe fiecare an în parte, începând cu anul 2009, inclusiv pentru anul în curs. Pe de altă parte, Culețu i-a mai cerut ministrului să răspundă dacă, în măsura în care se constată o diminuare semnificativă a numărului acestor persoane, se are în vedere majorarea indemnizației lunare neimpozabile prevăzute de lege.