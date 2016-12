Deputatul Daniel Fenechiu a demisionat din PPDD

Deputatul Daniel Fenechiu a anunțat că a decis să își dea demisia din PPDD, el susținând, într-un comunicat, că "în numai trei luni de cârdășie cu PSD", partidul din care a făcut parte "a ajuns o ruină", iar el a fost pus în fața unei alegeri."Acum exact patru ani si trei luni, împreună cu un grup de prieteni, am hotărât să punem pe roate un proiect politic nou, respectiv să construim un partid politic altfel, care să se adreseze celor mulți și ignorați de mai toate partidele politice postdecembriste. Un proiect pe cât de dificil, pe atât de provocator, care după multe luni de trudă și speranță, de provocări și eșecuri – pe care doar entuziasmul simpatizanților a putut sa le învingă, nu doar că s-a concretizat prin înregistrarea PP-DD în registrul partidelor politice, dar a și fost validat prin votul a peste un milion de români. În cifre, un an de existență legală a însemnat 68 de parlamentari, 31 de primari și peste 3.200 de consilieri județeni și locali. După patru ani și trei luni de devotament și sârguință, după ce am pus bazele și am reușit să facem din PP-DD cel mai de succes proiect politic nou din România ultimilor ani, în numai trei luni de cârdășie cu PSD, partidul nostru, adică una dintre principalele forțe politice a țării noastre, a ajuns o ruină, iar eu am fost pus în fața unei alegeri”, susține Fenechiu, în comunicat de presă.