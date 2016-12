Deputatul Constantin Chirilă, prezent la deschiderea târgului „Indagra“

Deputatul PDL Constantin Chirilă a participat la deschiderea celei de-a XVII-a ediții a Târgului Internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - Indagra. Evenimentul se desfășoară în perioada 31.10 - 4.11.2012, la Romexpo București, sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie din România.„Indagra reprezintă cea mai complexă manifestare de acest gen din România destinată promovării potențialului zootehnic autohton, produselor tradiționale bio și soiurilor de vin românesc, recunoscute internațional”, a precizat deputatul Constantin Chirilă.În calitate de membru al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, parlamentarul democrat-liberal apreciază că ediția din acest an a Târgului propune o tematică de larg interes atât pentru companiile și specialiștii din domeniul agricol, dar și pentru fermierii care caută soluții alternative la problemele cu care se confruntă în propriile exploatații sau sunt interesați de rase de animale menite să aducă plus valoare unei afaceri în domeniu.Evenimentul de la Romexpo București va cuprinde o serie de mese rotunde, prezentări și alte manifestări destinate facilitării dialogului între participanți, organizatori și partenerii prezenți.