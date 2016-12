Deputatul constănţean Florin Gheorghe cere demisia ministrului Daniel Constantin

Deputatul constănțean Florin Gheorghe cere demisia ministrului Daniel Constantin

Deputatul Colegiului 10 din Constanța, Florin Gheorghe, solicită demisia de urgență a Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin, pe motiv că acesta nu a întreprins nicio măsură concretă în sprijinul producătorilor și expor-tatorilor români de carne.„Este de neconceput faptul că, la mai bine de un an și jumătate de când a preluat conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, tragem linie și observăm că domnul ministru nu s-a preocupat niciun moment de elaborarea și implementarea unor programe strategice pentru producătorii români. De când domnul Constantin a preluat funcția de ministru, exportul românesc de produse agroalimentare, în special de carne, este amenințat cu dispariția”, a declarat Florin Gheorghe.Mai mult, deputatul PDL Florin Gheorghe susține că lipsa de performanță a ministrului Daniel Constantin va aduce grave prejudicii producătorilor din România.„Din cauza domniei sale, producătorii autohtoni de carne vor înregistra grave prejudicii în planul relațiilor comerciale externe. Zilnic se pierd oportunități uriașe pe piețele externe din Asia sau Europa, iar domnul Constantin se face că nu știe! Ori nu știe, ori nu vrea să știe cât rău le face producătorilor din România. Din nefericire, domnul ministru este mai preocupat de scorul în sondaje al USL decât de soarta fermierilor și producătorilor din agricultură. Cred că am avut așteptări mult prea mari de la domnia sa! Din nefericire, chiar dacă are pregătire în științele zootehnice, singura sa performanță va fi cuantificată în interzicerea exporturilor de carne de porc la nivel comunitar, începând din 2014, pentru că domnul ministru nu a mișcat un deget pentru a obține statutul de țară liberă de pesta porcină”, a mai adăugat parlamentarul constănțean.