Deputatul Bogdan Huţucă şi-a anunţat candidatura la şefia PNL Constanţa. Primarii fac scut în jurul lui

Deputatul Bogdan Huțucă și-a anunțat candidatura la șefia PNL Constanța. Primarii fac scut în jurul lui

Bogdan Huțucă a afirmat că își dorește o echipă responsabilă, care să renunțe la confortul personal și să nu fie conflictuală, o echipă în care implicarea să fie maximă, în care toți să fie disponibili să muncească pentru partid.„Va fi o muncă de echipă și nu doresc să fiu doar locomotivă pentru partid. Voi merge să vorbesc cu oamenii și în organizații pentru a le afla problemele, dar și pentru a ne cunoaște mai bine”, a declarat Bogdan Huțucă.Întrebat dacă din postura de parlamentar va avea suficient timp în așa fel încât să se ocupe și de organizația de la malul mării, în caz că va prelua conducerea PNL Constanța, Huțucă a lăsat de înțeles că va face față.„Nu voi fi singur la conducere, va exista o întreagă echipă, fiecare va avea un program bine stabilit de a merge în teritoriu”, a spus liberalul.Bogdan Huțucă este cea de-a doua persoană, după consilierul județean Cristy Băisan, care a anunțat că vrea să fie șeful liberalilor din județul Constanța.În contextul în care, la momentul respectiv, Băisan a făcut mai multe acuzații la actuala conducere care ar manipula liberalii pentru alegerea unor anumiți lideri, Bogdan Huțucă a lăsat de înțeles că nu dorește să intre în polemică.„Campania de azi va fi mai puțin pe presă și mult mai mult în interiorul organizației, pentru că dânșilor trebuie să mă adresez. Campania domnului Băisan este pe profilul dânsului, nu o să o comentez în niciun fel. Eu cu domnul Băisan nu mă cunosc foarte bine și nu îmi permit să îl judec în niciun fel. Ce vă pot spune este că trecem printr-o perioadă de competiție care se manifestă în multe feluri și asta nu înseamnă că se întâmplă numai la nivelul județului Constanța, se întâmplă și la nivelul altor județe, până vom reuși să ne consolidăm și până vom reuși să avem o echipă la nivel de județ și o echipă la nivel de municipiu, și o echipă la nivel național”, a spus Bogdan Huțucă.În plus, el a adăugat că nu este vorba de nicio manipulare din partea actualei conduceri asupra organizațiilor din județ invocată de către alți membri de partid.„Eu am înțeles următorul lucru din toate discuțiile la care am asistat, din păcate nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar eu am înțeles că sunt oameni cu mai multă experiență politică în partid care cunosc foarte bine regulamentul și statutul și sunt oameni mai noi veniți în partid. Unii dintre participanții la această competiție au realizat că au ars niște etape, care erau statutare și acum se poziționează într-un anumit fel. Unii manifestă o serie de frustrări. Suntem într-o competiție, nu putem vorbi că aici se ia o decizie unilaterală. O să fie 700 de mandatari, fiecare cu o normă de reprezentare. E o nebunie să crezi că cineva poate manipula 70 de organizații”, a explicat Bogdan Huțucă.Alegerile pentru Organizația Județeană a PNL Constanța vor avea loc la data de 27 aprilie, la Casa de Cultură din Constanța. Lista pentru cei care doresc să candideze pentru funcțiile din partid rămâne deschisă, deoarece candidaturile se pot depune până la data de 22 aprilie. Actualul președinte, fostul deputat Gheorghe Dragomir, a anunțat că nu mai candidează pentru nicio funcție.