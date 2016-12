Deputatul Andrei Condurăţeanu a propus majorarea alocaţiei de stat pentru copii

Deputatul Andrei Condurățeanu a propus majorarea alocației de stat pentru copii

Deputatul Colegiului 3 din județul Constanța, Andrei Răzvan Condurățeanu, de la PP-DD a participat, recent, la prima sa conferință de presă de la câștigarea mandatului. Printre altele, el a spus că dorește să se implice foarte mult în activitatea parlamentară pentru care oamenii i-au dat girul la alegerile din luna decembrie a anului trecut.Andrei Răzvan Condurățeanu a precizat că a depus deja la Camera Deputaților prima sa inițiativă legislativă prin care propune modificarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii.„În expunerea de motive, am atras atenția asupra faptului că, după data de 1 ianuarie 2012, nu mai este precizată obligația Executivului de a actualiza cuantumul alocației de stat, stabilindu-se ca procent din indicatorul social de referință. Trebuie precizat că valoarea indicatorului social de referință nu a mai fost majorat de la data instituirii acestuia, respectiv din anul 2009, cuantumul acestuia fiind în prezent de 500 de lei”, a declarat Condurățeanu. El a preci-zat că, în consecință, a propus modificarea cuantumului alocației de stat pentru copiii cu vârsta de până la doi ani, sau de până la trei ani, în cazul copilului cu handicap, cu suma de 200 lei.Totodată, potrivit propunerii, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi ani și 18 ani, alocația ar trebui să crească de la 42 de lei la 50 de lei, iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap, de la 84 de lei la 100 lei.Propunerea legislativă a fost înaintată Senatului și, după supunerea la vot, va fi transmisă Camerei Deputaților care este, în acest caz, cameră decizională.v v vDeputatul Andrei Răzvan Condurățeanu și-a deschis și primul cabinet parlamentar. Acesta se află în orașul Cernavodă și este situat pe strada Unirii, Bl. M9, parter.„Pentru moment, am deschis un cabinet parlamentar la Cernavodă, iar oamenii vin în audiențe cu diverse probleme. Intenționez ca, pe viitor, să mai deschid și alte cabinete în localități care aparțin Colegiului 3, acolo unde am câștigat mandatul de parlamentar”, a spus deputatul PP-DD.Andrei Răzvan Condurățeanu a candidat la alegerile parlamentare din luna decembrie a anului trecut, pentru un mandat de deputat în Colegiul uninominal nr. 3 din Constanța din partea PP-DD și a câștigat prin redistribuire.În timp ce se afla în campania electorală, el a fost victima unui accident rutier. În urma acestui incident, a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență, ulterior, fiind transferat la un spital din Capitală, unde a stat în comă mai multe zile, dar, în cele din urmă, și-a revenit spectaculos.