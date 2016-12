Deputatul ales al PNL Cluj, Virgil Pop, a cerut să fie eliberat

Ştire online publicată Miercuri, 10 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Avocatul deputatului ales al PNL Cluj, Virgil Pop, a cerut Tribunalului Cluj eliberarea clientului său, pe motiv că are obligații constituționale în calitatea sa de parlamentar, transmite corespondentul NewsIn. Pop se află în arest preventiv din 18 noiembrie, el fiind urmărit penal de DNA - Serviciul Teritorial Cluj, pentru trafic de influență sub formă continuată, fals, instigare la fals sub semnătură privată și, în urma extinderii cercetărilor, spălare de bani. Eugen Iordăchescu a cerut fie eliberarea provizorie sub control judiciar, fie revocarea măsurii arestării preventive, amintind că în cazul în care instanța nu va decide eliberarea clientului său există pericolul intrării într-un conflict de natură constituțională, dacă Virgil Pop nu va putea participa la investirea sa. Avocatul a afirmat că mandatul de arest preventiv al lui Virgil Pop expiră în data de 16 decembrie, iar noul Parlament se reunește la 15 decembrie.