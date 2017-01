Deputaţii şi senatorii constănţeni se limitează la „tatonări locale“ cu prietenii-parlamentari din afara României

Din cauza crizei financiare,

Deputații și senatorii constănțeni se limitează la „tatonări locale“ cu prietenii-parlamentari din afara României

Parlamentarii constănțeni susțin că activitățile din grupurile de prietenie cu celelalte state se reduc, de cele mai multe ori, la simple „tatonări locale”. Totodată, ei atrag atenția că nu există fonduri pentru deplasări externe, renunțând, la nivelul grupurilor, la organizarea unor astfel de acțiuni. Grupurile parlamentare de prietenie asigură desfășurarea unor bune relații externe și a unor acțiuni de diplomație bilaterală între Parlamentul României și celelalte parlamente din întreaga lume. În viziunea deputatului PD-L Constantin Chirilă, „cea mai vie relație” pe care grupul său a cultivat-o până acum este cea cu Azerbaidjan. Chirilă este vicepreședinte al Grupului Parlamentar de prietenie cu Republica Argentina și membru în grupurile de prietenie cu Republica Tunisiană și Azerbaidjan. Chirilă a remarcat faptul că un moment important în stabilirea legăturilor cu Azerbaidjan a fost cel din toamna anului trecut când președintele Azerbaidjanului a vizitat România și s-a întâlnit cu șeful statului român, Traian Băsescu. Cu această ocazie, delegația președintelui, formată dintr-un corp de consilieri personali și miniștri, a avut o întâlnire și la nivel parlamentar, cu reprezentanții legislativului român. Potrivit lui Chirilă, a urmat apoi o vizită a delegației parlamentare din Azerbaidjan, când parlamentarii celor două state au avut o întâlnire, la București, punctând cele mai importante subiecte de politică externă și economie. „Atunci am stabilit principalele puncte de lucru ale grupurilor, urmând să fim și noi invitați în Azerbaidjan. Este posibil să mergem chiar anul acesta acolo însă trebuie să vedem care sunt cele mai bune oportunități, ținând cont de criza financiară care a afectat și bugetul Parlamentului”, a explicat Constantin Chirilă. De asemenea, el a remarcat și faptul că, în timp ce în cazul Tunisiei, au existat întâlniri protocolare cel puțin la nivelul ambasadelor, grupul parlamentar nu a făcut niciun pas în dezvoltarea relațiilor cu Argentina. Și colega sa din Camera Deputaților, Maria Stavrositu, a atras atenția asupra legăturilor slab întreținute de grupul de prietenie din care face parte. Maria Stavrositu este secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru și membru al grupurilor de prietenie cu Croația, cu Republica Elenă și cu India. „Aceste întâlniri nu sunt organizate la inițiativa personală a unui parlamentar sau altul, ci la inițiativa grupului. În primul rând, trebuie stabilită o agendă de lucru comună în urma discuțiilor cu partenerii noștri. Nu are rost să creezi o agendă artificială. În general, aceste grupuri se activează în momentul în care există anumite proiecte ce trebuie susținute și trebuie să facem lobby pentru ele”, a explicat Stavrositu. Totodată, deputatul a precizat că cele mai active grupuri de prietenie sunt cele care au stabilit relații cu statele cu care România are contacte deja, precum Franța sau Turcia, și cu vecinii noștri. Tatonări locale Deputatul PD-L, Zanfir Iorguș, membru al Grupurilor de prietenie cu Africa de Sud și Coreea, a vorbit, la rândul său, despre existența unor „tatonări locale”. „Nu am fost plecat nicăieri și nici nu se poate vorbi despre o experiență la nivelul acestor grupuri. Există doar tatonări locale, la nivelul ambasadelor”, a menționat Iorguș. În plus, el a exclus posibilitatea stabilirii, în cadrul grupurilor de prietenie, a unor misiuni și vizite clare pentru anul acesta, cauzele fiind, în principal, cele finan-ciare. Senatorul democrat-liberal Mircea Banias a susținut că nu au existat oportunitățile pentru organizarea unor astfel de întâlniri până acum însă este probabil să se stabilească în următoarea perioadă un calendar al posibilelor întrevederi. Mircea Banias este secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Irlanda și membru al grupurilor cu Malta, cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și cu Republica Kazahstan. Costuri „Nu sunt bani pentru susținerea unor deplasări. Prin urmare, nu știu în ce măsură se vor organiza întâlniri la nivelul grupurilor de prietenie”, a fost și părerea deputatului social-democrat, Eduard Martin. Membru în Grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Arabă Egipt, cu Irlanda și Japonia, Eduard Martin a declarat că nu a avut nicio întrevedere cu colegii săi din țările amintite anterior. „Singurele deplasări pe care le-am avut au fost cele din Rusia și Georgia, de anul trecut, când am participat la lucrările Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre”, a completat el, menționând, de asemenea, că și anul acesta sunt programate întâlniri numai pentru această adunare, nu și pentru grupurile de prietenie. Pe de altă parte, deputatul PSD Cristina Dumitrache, care face parte din grupurile de prietenie cu Arabia Saudită, cu Republica Italiană și cu Marele Ducat de Luxemburg, a declarat că a încercat să stabilească legături cu ceilalți parlamentari mai mult pe cont propriu. Ea a precizat totuși că a participat împreună cu delegația Comisiei de Politică Externă la o întâlnire de lucru în Italia. Colega sa din Camera Deputaților, Antonella Marinescu, este secretarul grupului de prietenie cu Republica Turcia și membru în grupul de prietenie cu Irlanda. Și ea a remarcat faptul că nu există surse financiare suficiente pentru a suporta costurile deplasărilor în țările prietene. Potrivit Antonellei Marinescu, cele mai bune relații sunt cele cu Turcia. Marinescu a menționat că, anul trecut, parlamentarii români au primit vizita unei delegații din Turcia, urmând ca anul acesta să plece și grupul român la Ankara. Senatorul social-democrat Nicolae Moga a declarat că, la nivelul grupurilor de prietenie din care face parte, respectiv grupurile cu Republica Coasta de Fildeș, Brazilia și Belarus, s-au primit numeroase invitații însă ele au fost declinate din motive financiare. „M-aș fi dus cu mare plăcere pe Coasta de Fildeș anul trecut, dar nu am putut. Până la urmă, mă duc mai bine, la Dobromir”, a susținut el, adăugând că singura modalitate de a ține legătura cu parlamentarii prieteni este corespondența.