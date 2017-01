Deputaţii PSD de Constanţa, seduşi şi abandonaţi de Diaconescu în Senat

Deputații PSD de Constanța, seduși și abandonați de Diaconescu în Senat

Existau de mai mult timp semnale care indicau faptul că senatorul Cristian Diaconescu nu se prea încadrează în peisajul politic social-democrat constănțean. Impus cu forța de la centru, în 2004, în capul listei de candidați a PSD Constanța pentru Senatul României, Diaconescu nu a fost privit niciodată cu toată încrederea de PSD-iștii locali. Organizația a fost practic privată de un post de senator, în favoarea unui social-democrat care nu are nimic în comun cu orașul și județul de la malul mării. Deși a fost ales senator în circumscripția electorală Constanța din partea PSD, Cristian Diaconescu nu a făcut parte niciodată din echipa de parlamentari social-democrați constănțeni. Alexandru Mazăre, Corneliu Dida și Eduard Martin s-au organizat, imediat după alegeri, într-o asociație a deputaților PSD de Constanța, excluzându-l din echipă, încă din start, pe noul lor coleg de Parlament. Este adevărat că nici Diaconescu nu a prea lăsat să se înțeleagă că dorește o apropiere de PSD-ul local, el fiind mai mult ocupat cu funcțiile din conducerea centrală a partidului. De-a lungul timpului, acțiunile și inițiativele deputaților constănțeni nu s-au intersectat niciodată cu cele ale senatorului Diaconescu. Deși sunt toți reprezentanți ai constănțenilor în Parlament, cei patru nu au lucrat la nici măcar un proiect împreună. Nici în ceea ce privește activitatea din județ sau audiențele, senatorul PSD nu i-a avut alături pe deputații constănțeni. Cu timpul, relația dintre ei a devenit tensionată. Moțiunea, piatra de încercare Prima dovadă concretă a lipsei de unitate a venit în urmă cu câteva săptămâni, înainte de votarea moțiunii de cenzură a PSD în Parlament. Cei trei deputați PSD de Constanța au declarat atunci, într-o conferință de presă, că nu sunt de acord cu demersul politic al partidului privind moțiunea și că nu cred în reușita și oportunitatea lui. La câteva zile, a venit și răspunsul lui Diaconescu. „Dacă au dificultăți în a înțelege oportunitatea moțiunii, nu trebuie să aibă dificultăți în a aplica prevederile din statutul partidului”. Mazăre simte „lipsa unui senator PSD de Constanța” În urmă cu câteva zile, deputatul PSD Alexandru Mazăre a declarat, pentru „Cuget Liber“, că simte lipsa unui senator PSD de Constanța, care să se implice în problemele județului și ale constănțenilor. Social-democratul a ținut să precizeze că toate inițiativele lui și ale colegilor nu au găsit niciun fel de sprijin în Senat, deși acolo există un senator PSD ales în circumscripția electorală Constanța. „Simțim lipsa unui senator de Constanța, care să se implice în problematica locală. Cred că s-ar fi impus o implicare mai puternică a senatorului nostru de Constanța. Nu avem nici un fel de susținere acolo, nu face nimeni lobby pentru problemele județului Constanța. Există o lipsă de comunicare din care toată lumea are de pierdut”, a declarat Mazăre. El spune că toate proiectele deputaților constănțeni, inclusiv cele privind plajele, portul, aeroportul Kogălniceanu, șoseaua de coastă, au fost respinse de fiecare dată la Senat tocmai din cauza lipsei de susținere și implicare a singurului senator PSD de Constanța. „Toate proiectele noastre au venit strâmb de la Senat. A trebuit să le îndreptăm noi la Camera Deputaților. Toate au fost respinse acolo pentru că nu a avut cine să facă lobby pentru ele“, a adăugat Alexandru Mazăre. „Aștept să mă sune” Contactat telefonic, senatorul Cristian Diaconescu nu a vrut să comenteze afirmațiile deputatului PSD constănțean, Alexandru Mazăre. „Eu nu știu nimic de astfel de declarații. Nu a existat niciun proiect al deputaților constănțeni care să nu fi avut susținerea mea. 