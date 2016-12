Deputaţii iau în calcul acordarea celei de-a 13-a pensii

Deputații iau în calcul acordarea celei de-a 13-a pensii

În toamna acestui an, la Camera Deputaților va fi dezbătută o inițiativă a unui grup de 34 de parlamentari de la PSD și UNPR (partid care a fost absorbit de PMP), care prevede acordarea anual, la cerere, a celei de-a 13-a pensii pentru persoanele cu o pensie sub nivelul salariului mediu brut pe economie și care nu realizează alte venituri.„Propunem ca pentru persoanele cu o pensie mai mică sau egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, cea de-a 13-a pensie să fie echivalentă cu cuantumul acestuia, iar pentru persoanele care primesc o pensie în cuantum mai mare decât salariul minim brut pe țară garantat în plată, și până la salariul mediu brut, inclusiv, cuantumul celei de-a 13- a pensii se stabilește la nivelul a jumătate din salariul minim brut pe țară garantat în plată”, se susține în expunerea de motive a inițiativei legislative. Proiectul a fost respins de Senat și va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, ca for decizional.