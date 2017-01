Deputaţii chiulangii au sărit peste şoseaua de coastă a lui Mazăre

Deputații chiulangii au sărit peste șoseaua de coastă a lui Mazăre

Șoseaua de coastă nu a reușit să-și croiască drum nici măcar prin Camera Deputaților. Aflată în repertoriul administrației locale constănțene de mai bine de doi ani, șoseaua de coastă, care ar trebui să lege portul Tomis de stațiunea Mamaia, nu și-a putut găsi suportul legislativ nici măcar printre parlamentari. Nu pentru că aleșii neamului ar fi fost împotriva proiectului, ci pentru că au tras chiulul de la vot. Din lipsă de cvorum, proiectul de modificare a Legii zonelor costiere, care prevede expres construirea șoselei pe faleza Mării Negre, nu a putut fi dezbătut și votat, ieri, în Camera Deputaților. Deputații PSD de Constanța, Alexandru Mazăre, Corneliu Dida și Eduard Martin, autorii proiectului de modificare a legii, pregătiseră pentru ieri, la București, o conferință de presă pe această temă. Ei erau convinși că legea va fi votată fără probleme în Camera Deputaților, mai ales că avea aviz favorabil de la comisiile de specialitate și susținerea deputaților PSD, PNL, PRM și chiar PD. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din plen. Mulți parlamentari au lipsit de la ședință, nu s-a întrunit cvorumul necesar și astfel nu s-a putut vota legea atât de așteptată de administrația locală constănțeană. În cele din urmă, cei trei și-au anulat și conferința de presă. Proiectul de modificare a Legii zonelor costiere va intra, din nou, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților marțea viitoare. Dacă vor fi prezenți la serviciu, deputații vor avea ocazia să voteze proiectul cu pricina. Surprinzător, inițiativa legislativă a reușit să adune susținerea multor parlamentari constănțeni, inclusiv de la PD. Deputatul Laurențiu Mironescu a declarat că va vota proiectul, la fel cum vor face și liberalii Gheorghe Dragomir și Andrian Mihei, PRM-istul Gelil Eserghep sau independentul Dan Mocănescu. „Măcar în el 12-lea ceas să ne susțină și ei proiectele. Timp de doi ani s-au opus, dar e bine că le-a venit mintea la cap”, a declarat Alexandru Mazăre. Modificări la Legea zonelor costiere Deputații PSD de Constanța au adus câteva modificări importante legii zonelor costiere, care privesc în special municipiul și județul Constanța. „Eu, personal, am introdus în lege, ca excepție, posibilitatea construirii șoselei de coastă din portul Tomis până în stațiunea Mamaia. Bineînțeles, după ce se obțin avizele de la Comitetul Național al Zonelor Costiere”, a declarat Alexandru Mazăre. A doua modificare importantă adusă în lege prevede eliminarea restricțiilor în construcții din zona de tampon a falezelor. Legislația specifică în mod clar că până la 300 metri de țărmul mării este interzisă orice construcție, în timp ce de la 300 metri până la 400 (zona de tampon), construcțiile trebuie să aibă un regim de înălțime maximă P+E (parter plus etaj).Șoseaua de coastă nu a reușit să-și croiască drum nici măcar prin Camera Deputaților. Aflată în repertoriul administrației locale constănțene de mai bine de doi ani, șoseaua de coastă, care ar trebui să lege portul Tomis de stațiunea Mamaia, nu și-a putut găsi suportul legislativ nici măcar printre parlamentari. Nu pentru că aleșii neamului ar fi fost împotriva proiectului, ci pentru că au tras chiulul de la vot. Din lipsă de cvorum, proiectul de modificare a Legii zonelor costiere, care prevede expres construirea șoselei pe faleza Mării Negre, nu a putut fi dezbătut și votat, ieri, în Camera Deputaților. Deputații PSD de Constanța, Alexandru Mazăre, Corneliu Dida și Eduard Martin, autorii proiectului de modificare a legii, pregătiseră pentru ieri, la București, o conferință de presă pe această temă. Ei erau convinși că legea va fi votată fără probleme în Camera Deputaților, mai ales că avea aviz favorabil de la comisiile de specialitate și susținerea deputaților PSD, PNL, PRM și chiar PD. Numai că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din plen. Mulți parlamentari au lipsit de la ședință, nu s-a întrunit cvorumul necesar și astfel nu s-a putut vota legea atât de așteptată de administrația locală constănțeană. În cele din urmă, cei trei și-au anulat și conferința de presă. Proiectul de modificare a Legii zonelor costiere va intra, din nou, pe ordinea de zi a Camerei Deputaților marțea viitoare. Dacă vor fi prezenți la serviciu, deputații vor avea ocazia să voteze proiectul cu pricina. Surprinzător, inițiativa legislativă a reușit să adune susținerea multor parlamentari constănțeni, inclusiv de la PD. Deputatul Laurențiu Mironescu a declarat că va vota proiectul, la fel cum vor face și liberalii Gheorghe Dragomir și Andrian Mihei, PRM-istul Gelil Eserghep sau independentul Dan Mocănescu. „Măcar în el 12-lea ceas să ne susțină și ei proiectele. Timp de doi ani s-au opus, dar e bine că le-a venit mintea la cap”, a declarat Alexandru Mazăre. Modificări la Legea zonelor costiere Deputații PSD de Constanța au adus câteva modificări importante legii zonelor costiere, care privesc în special municipiul și județul Constanța. „Eu, personal, am introdus în lege, ca excepție, posibilitatea construirii șoselei de coastă din portul Tomis până în stațiunea Mamaia. Bineînțeles, după ce se obțin avizele de la Comitetul Național al Zonelor Costiere”, a declarat Alexandru Mazăre. A doua modificare importantă adusă în lege prevede eliminarea restricțiilor în construcții din zona de tampon a falezelor. Legislația specifică în mod clar că până la 300 metri de țărmul mării este interzisă orice construcție, în timp ce de la 300 metri până la 400 (zona de tampon), construcțiile trebuie să aibă un regim de înălțime maximă P+E (parter plus etaj).