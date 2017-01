Deputaţii au adoptat proiectul de modificare la legea privind protejarea victimelor violenţei în familie

Deputații au adoptat proiectul de modificare la legea privind protejarea victimelor violenței în familie

Camera Deputaților a adoptat, ieri, pe articole, proiectul de modificare a legii de combatere a violenței în familie, inițiat de parlamentari ai PDL și minorități, care prevede că victima violenței în familie poate cere instanței un ordin de protecție și de restricție față de agresor. Unul dintre inițiatorii proiectului, deputatul PDL Raluca Turcan, a spus că este necesară sancționarea violenței în familie, având în vedere că statisticile arată că 75-85% dintre femei sunt abuzate în spațiul domestic.Proiectul prevede că violența în familie se poate manifesta prin violență verbală, psihologică, fizică, sexuală, socială sau spirituală.Victima violenței în familie are dreptul la respectarea personalității, demnității și vieții sale private, la protecție specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistență medicală gratuită, socială, consiliere și asistență juridică gratuită.Potrivit proiectului, victima are dreptul să se adreseze instanței să solicite ordin de protecție cu caracter provizoriu, iar instanța poate să interzică agresorului să rămână sau să se reîntoarcă în locuința comună, să-l oblige pe agresor să suporte unele costuri, cum ar fi cheltuieli medicale, de judecată, cele generate de adăpostirea victimei.Victima poate să ceară ordin de restricție care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul comun, păstrarea distanței de minimum 200 de metri față de persoana vătămată, interzicerea oricărui contact telefonic, corespondențe. Acest ordin de interdicție nu poate depăși 2 ani. Proiectul de lege prevede și sancționarea cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei pentru refuzul primirii în adăpost sau refuzul de a acorda asistență medicală victimelor, amendă între 500 și 1.000 de lei pentru refuzul părăsirii adăpostului în momentul în care condițiile care au determinat internarea au dispărut, amendă între 500 și 1.000 de lei pentru încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află victima.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și urmează să intre la vot final în Camera Deputaților, care este for decizional.