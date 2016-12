Deputat de Constanţa, numit consul general al României în Germania

3

Un hamster

Hamsterul este un fel de sobolan domestic.Astia,adica sobolanii, sunt utili la cutremur.Te avertizeaza cu citeva minutea inainte de catastrofa.Sobolanul asta a simtit ca la Constanta nu mai are loc in borcanul pesedeului (fara Mazare) si a intins-o in Germania.Semn rau pentru pesede Constanta.Se apropie sfarsitul.Ce mai face Manuella Mitrea,parlamentar de Constanta ? Stiu,azi este la vorbitor.