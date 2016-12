"Deocamdată, nu vizez o carieră politică"

Noul ministru, Leonard Orban a afirmat că a avut ezitări să preia Afacerile Europene, menționând că este independent politic, iar Traian Băsescu i-a respectat acest statut și nu i-a impus niciun fel de condiție, adăugând și că nu a avut nicio discuție ca în 2014 să devină prezidențiabil, cu susținerea PDL.„Deocamdată, nu vizez o carieră politică. Ce va fi în continuare o să vedem. Deocamdată, acțiunile pe care le fac sunt în interesul general, nu sunt în interesul unuia sau al altuia. Cred că toată lumea ar trebui să fie convinsă că eu ar trebui să reușesc. Cred că am demonstrat de-a lungul întregii mele cariere că ceea ce am spus, am respectat”, a completat el.