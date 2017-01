Democratul Dan Moldovan îşi continuă drumul spre Primăria Mangalia

Democratul Dan Moldovan își continuă drumul spre Primăria Mangalia

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Democratul Dan Moldovan își continuă cursa în interiorul partidului pentru a fi desemnat candidatul PD la Primăria Mangalia. Dacă în urmă cu două săptămâni el își exprima doar intenția de a îi lua locul lui Zanfir Iorguș în fruntea administrației locale, susținut de liderii PD de la județ și de la București, Dan Moldovan a pornit puternic în drumul său spre mandatul de primar. Și pentru că nu îi place doar să vorbească, ci să și facă, democratul a dat viață, deja, primelor proiecte pentru Mangalia. Cu finanțare integrală din partea sa, el a pus în aplicare proiectul „Copil ca tine am fost și eu”. Acțiunea vizează toate grădinițele din oraș și constă în acordarea de rechizite, haine și dulciuri copiilor care provin din familii defavorizate, cu o situație financiară precară. „Dorim să dezvoltăm un program pentru copiii defavorizați, copii din familii monoparentale, copii care provin din familii numeroase și cu o situație financiară precară. Respectarea și implementarea dreptului copiilor defavorizați la educație constituție principala condiție pentru socializarea și îmbunătățirea situațiilor. Există încă multe obstacole cu care aceștia se confruntă: sărăcia, tratarea superficială a acestora de către cei cu care vin în contact. Programul constă în susținerea copiilor și integrarea în limite normale în procesul instructiv-educativ din grădiniță”, spune Dan Moldovan. Campania a debutat odată cu începutul anului școlar, la Grădinița nr.2 din localitate. Peste 20 de copii cu nevoi materiale au primit, cu acest prilej, rechizite, dulciuri și haine. Treptat, proiectul se va extinde la nivelul tuturor grădinițelor din Mangalia, dar și în Școala generală nr.1, locul în care Dan Moldovan a învățat în copilărie. El spune că nu a intrat în instituțiile de învățământ ca om politic și promite că nici de acum încolo nu va face acest lucru. „Nu e vorba doar de faptul că este interzisă politica în școli. Eu nu fac acest lucru pentru a-mi face campanie. Îi ajut pe copii pentru că eu însumi am fost un copil cu lipsuri materiale și știu ce înseamnă un ajutor, cât de mic. Vreau, totodată, să demonstrez, pe forțele mele, că pot face și lucruri concrete și nu doar să vorbesc și să promit. Trebuie să demonstrezi că meriți să fii primar”, a mai declarat Moldovan. Democratul și-a creionat și un program privind informarea cetățenilor, mai ales de etnie romă, în legătură cu pericolele la care se expun când acceptă să lucreze la negru, fără contracte legale de muncă. Dan Moldovan s-a decis să inițieze o asemenea campanie după ce 31 de bărbați din Mangalia au căzut în mâna traficanților de persoane, care i-au exploatat la muncă în Spania. „La începutul lunii octombrie vom demara acest program, mai ales în rândul etniei rome. Romii sunt tot cetățeni ai orașului Mangalia și trebuie ajutați să se integreze”, a precizat Dan Moldovan.Democratul Dan Moldovan își continuă cursa în interiorul partidului pentru a fi desemnat candidatul PD la Primăria Mangalia. Dacă în urmă cu două săptămâni el își exprima doar intenția de a îi lua locul lui Zanfir Iorguș în fruntea administrației locale, susținut de liderii PD de la județ și de la București, Dan Moldovan a pornit puternic în drumul său spre mandatul de primar. Și pentru că nu îi place doar să vorbească, ci să și facă, democratul a dat viață, deja, primelor proiecte pentru Mangalia. Cu finanțare integrală din partea sa, el a pus în aplicare proiectul „Copil ca tine am fost și eu”. Acțiunea vizează toate grădinițele din oraș și constă în acordarea de rechizite, haine și dulciuri copiilor care provin din familii defavorizate, cu o situație financiară precară. „Dorim să dezvoltăm un program pentru copiii defavorizați, copii din familii monoparentale, copii care provin din familii numeroase și cu o situație financiară precară. Respectarea și implementarea dreptului copiilor defavorizați la educație constituție principala condiție pentru socializarea și îmbunătățirea situațiilor. Există încă multe obstacole cu care aceștia se confruntă: sărăcia, tratarea superficială a acestora de către cei cu care vin în contact. Programul constă în susținerea copiilor și integrarea în limite normale în procesul instructiv-educativ din grădiniță”, spune Dan Moldovan. Campania a debutat odată cu începutul anului școlar, la Grădinița nr.2 din localitate. Peste 20 de copii cu nevoi materiale au primit, cu acest prilej, rechizite, dulciuri și haine. Treptat, proiectul se va extinde la nivelul tuturor grădinițelor din Mangalia, dar și în Școala generală nr.1, locul în care Dan Moldovan a învățat în copilărie. El spune că nu a intrat în instituțiile de învățământ ca om politic și promite că nici de acum încolo nu va face acest lucru. „Nu e vorba doar de faptul că este interzisă politica în școli. Eu nu fac acest lucru pentru a-mi face campanie. Îi ajut pe copii pentru că eu însumi am fost un copil cu lipsuri materiale și știu ce înseamnă un ajutor, cât de mic. Vreau, totodată, să demonstrez, pe forțele mele, că pot face și lucruri concrete și nu doar să vorbesc și să promit. Trebuie să demonstrezi că meriți să fii primar”, a mai declarat Moldovan. Democratul și-a creionat și un program privind informarea cetățenilor, mai ales de etnie romă, în legătură cu pericolele la care se expun când acceptă să lucreze la negru, fără contracte legale de muncă. Dan Moldovan s-a decis să inițieze o asemenea campanie după ce 31 de bărbați din Mangalia au căzut în mâna traficanților de persoane, care i-au exploatat la muncă în Spania. „La începutul lunii octombrie vom demara acest program, mai ales în rândul etniei rome. Romii sunt tot cetățeni ai orașului Mangalia și trebuie ajutați să se integreze”, a precizat Dan Moldovan.