Democrat-liberalii Paul Foleanu şi Dănuţ Moldovanu, în competiţie pentru candidatura la Primăria Mangalia

Democrat-liberalii Paul Foleanu și Dănuț Moldovanu, în competiție pentru candidatura la Primăria Mangalia

În așteptarea unei hotărâri de guvern privind stabilirea datei pentru alegerea unui nou edil al Mangaliei, pe scena politică locală au început să se manifeste câțiva pretendenți la fotoliul de primar. Primul dintre ei este consilierul democrat-liberal Paul Foleanu, care și-a exprimat hotărârea de a-și depune candidatura în interiorul PD-L în momentul în care va exista o decizie definitivă a instanței privind încetarea mandatului lui Mihai Claudiu Tusac, precum și o dată pentru organizarea alegerilor. Cel de-al doilea ales democrat-liberal care și-a arătat dorința de a se înscrie în competiția internă a formațiunii politice este Dănuț Moldovanu. „Cu toții avem dorințe și speranțe. Eu am mai participat la o competiție internă în PD-L și știu că, în interiorul partidului, democrația funcționează. De aceea, în momentul în care vom avea o decizie definitivă și irevocabilă și se stabilește intrarea în campanie, sunt sigur că se va lua o decizie politică serioasă in interiorul PD-L. Se va face și un sondaj în rândul locuitorilor pentru a vedea care este candidatul care se poziționează cel mai bine. Nu suntem un partid totalitar. O impunere nu își are rostul. Ca un partid democratic, trebuie să ținem cont și de opțiunile cetățenilor”, a explicat el. „Toate la timpul lor” „Așa cum și colegul meu Paul Foleanu și-a exprimat dorința de a candida, aceeași solicitare o am și eu. Am experiența unor competiții interne și a unor sondaje, însă toate la timpul lor”, a adăugat Moldovanu, în expectativă până la pronunțarea instanței constănțene în cazul lui Tusac. „Până atunci, noi lucrăm în comisiile de specialitate și lucrăm foarte bine. Colaborăm foarte bine cu reprezentanții tuturor partidelor, fără excepție”, a mai spus consilierul democrat-liberal. Dănuț Moldovanu face parte din Comisia socială și a declarat că, pe parcursului anului trecut, s-au acumulat destule probleme care au nevoie acum de o rezolvare urgentă. „Noi am stabilit să ne întâlnim săptămânal, în fiecare marți, însă ne putem întruni ori de câte ori este nevoie. Și ieri (n.r. - marți) am avut o ședință, dar și astăzi de dimineață (n.r. - ieri), pentru a rezolva cât mai repede solicitările cetățenilor”, a precizat el. Printre prioritățile comisiei se numără definitivarea listei pentru locuințele ANL și identificarea unor terenuri pentru cei care au nevoie de un spațiu locativ. „Sunt foarte multe cazuri grave. Unele dintre ele depășesc chiar posibilitățile administrației locale. Există foarte multe persoane care au solicitat un spațiu locativ. Tocmai de aceea am cerut Comisiei de urbanism să identifice un teren pentru ca oamenii să își poată construi o locuință după posibilitățile lor”, a mai spus Moldovanu. „Fără valuri” Pe de altă parte, consilierul PD-L Ioan Griguță a declarat că nu are nicio intenție privind ocuparea fotoliului de primar. „Noi nici nu putem face valuri acum. Teoretic, este posibil ca Tusac să se întoarcă în primărie. Vom decide la momentul oportun și va fi o decizie a Biroului Permanent Local”, a menționat el, manifestându-și susținerea pentru Paul Foleanu. Și Griguță a vorbit despre continuarea activității administrative până la soluționarea definitivă a situației. „În Comisia de urbanism, vom analiza dosarele pentru PUZ-uri și PUD-uri pentru că sunt foarte multe rămase de acum un an. Este posibil chiar să facem o ședință extraordinară săptămâna viitoare”, a încheiat el. Nici colegul său Ioan Negrea nu s-a arătat interesat de funcția de primar. „Noi vom face și un sondaj în interiorul PD-L, iar cel care va fi cel mai bine plasat va avea și susținerea mea”, a precizat el.