Democrat-liberalii nu susţin proiectul de descentralizare prezentat de Liviu Dragnea

Democrat-liberalii nu susțin proiectul de descentralizare prezentat de Liviu Dragnea

Democrat-liberalii nu susțin proiectul de descentralizare care le-a fost prezentat luni de Liviu Dragnea, a anunțat liderul deputaților PDL, Mircea Toader."Noi am acceptat propunerea domnului Dragnea de a avea o discuție. N-a fost pregătită așa cum am dorit-o noi, am primit practic o scurtă informare despre ministerele care se descentralizează. Și au fost discuții punctuale pe foarte multe domenii. În rest, au fost foarte multe întrebări punctuale. Poziția politică a partidului nostru este clară - nu suntem de acord cu asumarea sub nicio formă, ceea ce s-a făcut astăzi putea să se facă de-a lungul timpului", a spus Mircea Toader, la finalul discuțiilor cu vicepremierul Liviu Dragnea.Potrivit acestuia, democrat-liberalilor li s-ar permite să depună amendamente la acest proiect de lege până la sfârșitul săptămânii, iar apoi proiectul să fie asumat de Guvern."Dar în mod concret sunt foarte multe situații punctuale care vor crea mari probleme în această descentralizare, fiindcă este făcută cu anumiți factori de răspundere de la nivelul ministerelor, cu anumite zone din administrația locală, iar opinia, cel puțin a mea, este că nu se face altceva decât o politizare. Descentralizarea la resurse financiare nu este grupată la nivelul fiecărui consiliu județean, ci o dă fiecare minister", a afirmat Toader. El a adăugat că descentralizarea ar trebui să facă parte dintr-o reformă generală a administrației. "Credem că nu va fi decât o spoială așa, am dat practic administrarea la consiliile județene, nu am făcut altceva decât am schimbat un șef cu un alt șef. Normal nu este ceea ce ne-am dorit noi ca descentralizare și mai ales într-un context general. Descentralizarea trebuie să facă parte dintr-o reformă generală a administrației", a motivat Mircea Toader, citat de Agerpres.