Democrat-liberalii îşi aleg liderul de la municipiu pe 29 iunie

2

pdl

In atentia celor de la pdl !!!!! Chiar va bateti joc de noi? cum va puteti permite sa va prezentati cu acest "mirlan" in fata noastra? cine poate lua in serios aceasta figura de analfabet indobitocit? vi-a cazut mintea in c..ie? chiar trebuie toti sa semene cu buldogul de Blaga? UDREA ESTE SINGURUL SEF DE PARTID ,CARE VA MAI POATE SALVA , DACA DORITI ASA CEVA.