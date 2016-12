Demisii la PSD Constanţa. Consilierii locali de la Peştera au plecat din partid!

2

iTimisoara,primul oras lber de comunism !

Comuna PESTERA,PRIMA LOCALITATE LIBERA DE POLITICIANISM PRIMITIV.Primarul este primul gospodar ales de cetateni liberi.Primarul nu trebuie sa faca politica.Politica nu are ce cauta in gradinite,in scoli,in institutii publice,pe asfalt,in biserica.Politicianismul a ajuns o frana in dezvoltarea societatii.In Romania,politicianismul este este focarul hotiei institutionalizate.Primarul nu este preot,primarul nu este Mos Craciun,primarul nu imparte daruri,primarul nu face legi,primarul nu este ministru de finate,primarul nu stabileste limita saraciei.Sa nu uitati:nimic nu este gratis,nimic nu obtineti fara munca,sacrificiu,si lupta.Inconjurati-va de oameni capabili,cinstiti si veti castiga.Azi in Pestera,maine in toata tara ! Tineti legatura.