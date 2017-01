Demisii la PDL Constanţa. Mai mulţi tineri s-au înscris în Partidul Mişcarea Populară

8

se pegateste artileria grea

nenea BASESCU PREGATESTE ARILERIA GREA a vazut ca in PDL care l-au ridicat pe TRONUL TARII nu se mai poate baza COPII CARE ACUM INCEPETI POLITICA COLEGII VOSTRII DORESC DE LA VOI SA I-I AJUTATI noi batranii ne-am trait traiul ne-am mancat malaiul de la comunism in care aveam doar dreptul de a tace si pana la aceasta democratie in care ai toate drepturile care insa sunt impozitate cu mult da asa cum se spune in SCRIPTURA da-i omului cat nu poate duce