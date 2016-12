Demisii în PNL Constanţa

Demisii în PNL Constanța

Liberalii Ovidiu Cupșa și Victor Manea au demisionat din funcțiile pe care le aveau în PNL Constanța și au anunțat că vor rămâne simpli membri. Totodată, ei au cerut demisia președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, însă acesta a anunțat încă de acum câteva zile că nu renunță la funcție.„Nu demisionez! Mai mult, nu numai că nu demisionez, dar mă aflu printre cei 20 de lideri de filiale care au reușit să obțină un scor peste media partidului pe țară. Sigur că rezultatul de la Constanța nu mă mulțumește nici pe mine. Era de așteptat la o prezență atât de mică la vot. Abordarea liderilor de la Centru a fost greșită încă de la început. La Constanța, chiar s-a muncit în campanie, consider că s-a făcut tot ce a fost omenește posibil, însă nu a fost să fie! Pe de o parte, lumea nu a ieșit la vot și am pierdut voturi multe, pe de altă parte, mesajul de la Centru cu Dacian Cioloș susținut de două partide a fost greșit. Oamenii s-au împărțit între două formațiuni politice. Cu toate acestea, eu cred că acum este momentul să strângem rândurile și să facem o opoziție puternică. În momentul în care cei care au votat cu PSD își vor da seama că au fost păcăliți cu promisiuni fără acoperire vor regreta. Și atunci, peste patru ani, aceștia se vor întoarce spre noi, își vor da seama că noi nu am putut să le promitem acum lucruri care nu ar fi putut să fie susținute”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.