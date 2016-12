DEMISII ÎN BLOC LA RADET CONSTANŢA. Cine preia interimatul

7

Jaf la drumul mare

10 000 000 euro=45 000 000 lei : 300 lei consum lunar caldura apartament = valoarea consumului a 150 000 abonati .RADETUL are in jur dre 80 000 abonati.Deci caldura pe care constantenii trebuia sa o primeasca in 2 luni a disparut.Pe site-ul Primariei RADET apare ca institutie subordonata .Cand s-a facut paguba 1 milion de euro,apoi 2 milioane euro s.a.m.d. organele de control ale Primariei ce au facut .Ii dam afara pe " saracii' bogati de la RADET iar comunitatea ramane cu paguba.Nimeni nu va fi tras la raspundere ? Pe site-ul RADET un abonat daca nu isi plateste factura in termen de 45 de zile este penalizat cu 0.04 % pe zi. Dar pe acesti producatori de gauri negre in bugetul local cine-i penalizeaza ? Un abonat daca vrea sa se debranseze are numai piedici de la conducerea, in plus plateste o gramada de bani pentru documente. Cei din radet au fost dati afara insa trebuie sa plateasca si paguba produsa iar cei din Primarie care nu si-au indeplinit atributiunile de serviciu trebuie de asemenea concediati .