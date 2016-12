DEMISIE ÎN PARLAMENT

Deputatul Florin Popescu a demisionat, astăzi, din Parlamentul României. Decizia a venit ca urmare a faptului că acesta a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare.„După cum știți, pe 23 aprilie 2015, DNA a dispus începerea urmăririi penale împotriva mea. În aceeași zi mi-am dat demisia din toate funcțiile din politică. Între timp, în procesul pe care îl am cu DNA, cel legat de distribuția puilor odată cu sărbătorile de Paște din 2012, am primit o primă condamnare în decembrie anul trecut (...) Consider că este un gest normal, pentru a nu împiedica buna desfășuirare a activităților parlamentare și pentru a nu aduce un prejudiciu de imagine Parlamentului, consider, deci, normal, ca să-mi dau demisia din Parlament, întrucât această condamnare reprezintă un semnal negativ atât asupra mea, cât și asupra Parlamentului”, a declarat Florin Popescu.El a mai precizat că se retrage definitiv și din viața politică.Deputatul Florin Popescu a fost condamnat, de instanța supremă, la doi ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat că a cerut și a primit de la administratorul unei firme peste 60 de tone de pui grill, pe care le-a distribuit alegătorilor, în campania electorală din 2012.