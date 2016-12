Delia Popescu este noul ministru al Comunicațiilor

Marţi, 09 August 2016

Delia Popescu, președintele Agenției pentru Agenda Digitală din România, este numele vehiculat pentru funcția de ministru al Comunicațiilor, au declarat pentru Digi24, surse guvernamentale, care au precizat că, în cazul în care nominalizarea sa va fi acceptată, cel mai probabil noul ministru va depune jurământul miercuri, la Palatul Cotroceni.Potrivit surselor citate, nominalizarea premierului Dacian Cioloș pentru funcția de ministru al Comunicațiilor va fi anunțată marți după-amiază. De altfel, șeful cancelariei premierului, Dan Tudorache, care este și ministru interimar al Comunicațiilor, spunea, luni, într-o discuție cu jurnaliștii, că premierul a dorit ca ministrul să fie o persoană cu experiență în domeniu și care să facă față în sistemul public, în calitate de ministru."E o persoană cunoscută, e o persoană din domeniu. (…) Am căutat pe cineva care să înțeleagă la fel de bine și administrația publică, dar să înțeleagă foarte bine și cum funcționează industria și mediul privat, pentru că e o articulare importantă între cele două segmente. Am vrut să ne asigurăm că viitorul ministru are și energia și dinamismul necesar unui astfel de domeniu foarte important, foarte dinamic, cu un potențial uriaș de creștere pentru economia României, dar care să înțeleagă și zona de privat și domeniul public", a precizat șeful Cancelariei premierului.Întrebat dacă viitorul ministru este bărbat sau femeie, Tudorache a răspuns: "Nu sunt destule femei în acest domeniu". Delia Popescu, în vârstă de 37 de ani, este, din ianuarie 2014, președintele Agenției pentru Agenda Digitală a României. Anterior, ea a fost vicepreședinte al Centrului național de management pentru societatea informațională.Fostul ministru al Comunicațiilor Marius Bostan a fost demis de către premierul Dacian Cioloș în 5 iulie.