Delegaţie din Cumpăna, vizită de lucru în oraşul Cricova

Delegație din Cumpăna, vizită de lucru în orașul Cricova

La invitatia administratiei publice locale a orasului Cricova din Republica Moldova, o delegatie a comunei Cumpana a participat in data de 22 mai 2016 la Ziua orasului Cricova.Avand in vedere relațiile de prietenie și colaborare dintre cele două localități, precum si necesitatea dezvoltării unor noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localităților lor, in cadrul evenimentului a avut loc semnarea Acordului de Infratire dintre comuna Cumpana si orasul Cricova.“Această înfrățire aduce un plus pentru administrația publică locală din Cumpăna.pentru ca, permite schimburi de experiență între cele două localități în domenii culturale, sociale și de dezvoltare economică. În ceea ce privește relația cu orasul Cricova din Republica Moldova, nu vom face altceva decît să păstrăm tradițiile celor două localitati.” a declarat viceprimarul comunei Cumpăna Neagu Florin.Delegatia comunei Cumpăna a fost compusa din Neagu Florin - viceprimarul comunei Cumpana, Bumb Alin - preot paroh Biserica Adormirea Maicii Domnului Cumpana, Oianu Elena - profesor matematica Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu Cumpana, Dragomir Spiridon – agent economic – producator usi/mobilier comuna Cumpana, Zamfir Simona - inspector Serviciul de Asistenta Sociala - Primaria Cumpana, Rauță Ion - inspector sportiv Asociatia Sportiva Victoria Cumpana, Florea Marian - agent eonomic – comert comuna Cumpana.Cricova este un oraș din sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău, Republica Moldova, situat la 11 km de Chișinău. Datorită galeriilor naturale de peste 120 km, majoritatea folosite pentru depozitarea vinului, Cricova este una dintre cele mai mari atracții turistice din Republica Moldova. Cricova este supranumită și orașul stropilor de soare.