Delegaţie a UDTR, vizită de lucru în districtul Sariyer din Istanbul

Delegație a UDTR, vizită de lucru în districtul Sariyer din Istanbul

Comisia de Femei din cadrul Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) a organizat, în perioada 9 - 14 mai, un proiect la Istanbul, prilejuit de sărbătorirea „Zilei Mamei în Turcia". Acțiunea a fost organizată și coordonată de președintele Comisiei de Femei a UDTR, Melek Amet, și vicepreședintele Durie Accoium.Din delegație au făcut parte 35 de persoane, participantele fiind membre de la mai multe filiale ale UDTR. Ziua Mamei se sărbătorește în mod oficial în România, din anul 2010, în prima duminică a lunii mai. În alte 70 de state ale lumii, printre care și Turcia, Ziua Mamei se sărbătorește în a doua duminică a lunii mai. Sărbătoarea își are originile în Grecia Antică, unde, în fiecare an, se organiza un festival dedicat zeiței Pământului, Rhea, soția lui Cronos.Din păcate, datorită ultimelor atentate care au avut loc pe teritoriul Turciei, s-a luat decizia ca, în acest an, evenimentul să nu mai fie sărbătorit cu mare fast.Pe parcursul vizitei în Turcia, delegația din România a avut drept gaz-dă reprezen-tanții Primăriei Districtului de Nord al Istanbulului - Sariyer, care au facilitat organizarea unei vizite în centrul istoric. Pe parcurs, oaspeții au luat la cunoștință despre studiile realizate de ecologiști și au vizionat la fața locului Mausoleul lui Sari Saltuk Baba, cel care a propovăduit religia islamică, dar și Mormântul Miresei Telli Baba.Sari Saltuk Baba, cunoscut și sub numele de Sari Saltuk Dede, este un personaj legendar, prestigiu pe care și-l dobândește încă din timpul vieții, un faimos gânditor turc, care a propagat religia islamică, în mod special în Balcani. Un mausoleu asemănător cu cel din Turcia se află și la Babadag, Tulcea.La finalul întâlnirii, președinta Comisiei de Femei a UDTR, Melek Amet, și primarul Districtului Sariyer, Sucru Genk, au făcut schimb de daruri.Pe de altă parte, liderul UDTR Galați, Gulten Abdula Nazare, a participat la evenimentul prilejuit de „Zilele Literaturii", unde și-a lansat propria carte „Spiritul Canakkale veșnic viu".În altă ordine de idei, pe parcursul șederii la Istanbul, delegația UDTR din România a vizitat și alte obiective importante pentru dezvoltarea culturii generale și cunoașterea tradițiilor din Turcia, cum ar fi Acvariul și Muzeul de Istorie Panorama 1453, dar și Kiz Kulesi - Turnul Fecioarei.