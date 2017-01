Delegaţia permanentă a PNL se reuneşte, astăzi, pe agendă aflându-se posibile excluderi

1

Nimeni nu e mai presus de lege.

Inițiativa România Liberală, creată de foștii membri P.N.L. Andrei Chiliman și Vlad Moisescu, se va alătura" pupatorilor de dos basist. Democratia nu este o forma perfecta dar alta mai buna nu s-a inventat. Chiliman si Moisescu au pierdut in P.N.L. atat la capitolul Democrație cat si la Meritocrație. Fireste ca este de dorit ca de-alde “gruparea lui Chiliman” sa plece din P.N.L. S-ar putea sa fie santajati de un D.N.A. basist si din aceasta cauza fac un joc dublu. Vezi dosarul de santaj Dan Diaconescu, Doru Pârv și Ghezea Mitruș cand a platit (Chiliman) sa nu fie dat in mass media un material cu niste achizitii publice dubioase. Sau Raportul Sterling (via Rompetrol - Patriciu), prin Contract a stabilit ca pretul concesiunii la petrol nu se mai modifica timp de 10 ani, in care se cere urmarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu. Sa nu uitam de scandalul dintre Rompetrol (Patriciu), pe de o parte, și Bursa de Valori București (BVB) și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM), Calin Popescu Tariceanu declarând că a cumpărat acțiuni Rompetrol, dar a fost o tranzactie "modestă, măruntă". Sunt doar doua exemple de dosare penale aflate in sertarele unui D.N.A. basist. Dar sa revenim la P.N.L. Nicio hotarare/decizie luata de Delegația Permanentă, Consiliul Național Executiv și Biroul Politic Central nu a fost contestata de “Gruparea lui Chiliman” decat in mass media. Conf. art. 16 alin. (1) lit. a) si lit. f) din STATUTUL PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL, aprobat la Congresul Extraordinar din 5 martie 2010, “Membrii Partidului Național Liberal (simpatizant, activ sau de onoare) au următoarele obligații: a.să cunoască și să respecte prevederile Statutului și ale Codului Etic al partidului; f. să nu exprime public luări de poziție contrare deciziilor sau hotărârilor organismelor statutare ale P.N.L.” Democrația înseamnă reguli și standarde comune pentru toti membri. Nimeni nu e mai presus de lege, nici chiar Calin Popescu Tariceanu, Dihana Tusa, Andrei Chiliman sau Vlad Moisescu.