Potrivit programului de guvernare

Deficitul de cont curent, evaluat la 10,5% în 2009

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Programul de guvernare revizuit al PSD - PD-L ia în calcul un nivel mai mic al deficitului de cont curent în 2009, de 10,5% din PIB, față de 11,1% din PIB în prima versiune a programului, prezentată la începutul acestei săptămâni. Astfel, noul guvern are în vedere „diminuarea deficitului de cont curent din balanța externă de plăți la 10,5% din Produsul Intern Brut (PIB) în 2009, față de 13,5% din PIB în 2008", arată documentul. În prima formă a programului, deficitul de cont curent estimat era ușor mai redus, de 13,3% din PIB. Ministrul desemnat al finanțelor, Gheorghe Pogea, a declarat, în cadrul audierilor de la Comisia de Buget, Finanțe și Bănci din Camera Deputaților, că are în vedere un deficit bugetar de 1,7% din PIB în 2009, „care prezintă însă o anumită relativitate, dată de nivelul PIB-ului de anul viitor”. Pentru anul acesta, Pogea estimează că deficitul bugetar ar putea ajunge la 4% din PIB. Vorbind despre contextul economic dificil, marcat de criza financiară globală, el a subliniat că remiterile muncitorilor români din străinătate vor scădea semnificativ anul viitor, mai ales în cazul celor care lucrează în state precum Spania sau Italia, puternic afectate de criză. Noul guvern mai are, ca prioritate, „realizarea unui grad înalt de absorbție a fondurilor europene și asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinanțarea proiectelor”, a mai spus Pogea. El a vorbit, de asemenea, despre necesitatea relansării turismului și sportului ca domenii de importanță națională.