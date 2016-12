Dede Perodin, singurul candidat pentru funcţia de preşedinte al PP-DD Constanţa

1

Partidul Popoului Dan Diaconescu

Avem un Dede cu dedicatie.Pachetul Dede are o lista cu persoanele care vor avea functii in Biroul Executiv. Cu Partidul Popoului,pentru popol ! Toata noaptea nu am inchis un ochi. M-am gandit la domnu Dede. Ce o face domnu Dede la alegeri ? Politicienii astia se aliniaza ca planetele. Anul asta s-au aliniat cu domnu Dede si domnu Dede s-a aliniant cu domnu Mazare.Dede este vizibil cu ochiul liber o data la 4 ani. Intre doua mandate de consilier,planeta Dete se afla in conjunctie cu planeta Mazare.In ziua alegerilor domnu Dede trece in opozitie ca sa-l vada popolul.Dede se plimba prin cartier ca planetele pe cer.Domn Dede,am inteles ca ati votat majorarea pretului la apa calda.E bine ? E bine ca este in interesul MACROSTABILITATIIECONOMICOFINANCIARE AXAPRIORITARAPOSDRU. Am inteles ca ati fost de acord cu majorarea texei pe rahatul de caine.E bine ? Aveti o explicatie,o nota care justifica aceste majorari ? Votacul Dede ne-a facut patru "figuri" frumoase. A facut o "figura" cand a castigat alegerile,o "figura" cand a dat ghiocei la doamne,o "figura" cand a votat majorarea pretului la gigacalorie si o "figura" cand a calcat intr-un rahat de partid.