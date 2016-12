Dede Perodin preia conducerea Organizaţiei Municipale a PP-DD

Dede Perodin preia conducerea Organizației Municipale a PP-DD

Președintele Organizației Municipale Constanța a Partidului Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD), Victor Cruceru, și-a dat demisia din funcția de conducere dar și din partid.În acest context, potrivit statutului, cel care trebuie să preia conducerea organizației până la organizarea unor noi alegeri, este prim-vicepreședintele organizației. În momentul de față, această funcție îi aparține consilierului local, Dede Perodin.„Mâine seară (n.r. în această seară) se întrunește Biroul Permanent Local pentru a analiza situația creată. Este adevărat că, potrivit statutului trebuie să preiau conducerea organizației însă, poate, se răzgândește domnul Cruceru și revine asupra deciziei”, a declarat Dede Perodin.Cu toate acestea, se pare că Dede Perodin nu va avea nicio șansă de „scăpare”, deoarece Victor Cruceru este de neclintit în decizia sa.„Funcția de președinte interimar îi va reveni domnului Dede Perodin. Am colaborat foarte bine cu dânsul și am certitudinea că organizația rămâne pe mâini bune”, a spus Victor Cruceru.În ceea ce privește hotărârea pe care a luat-o de a pleca din partid, el a spus că nu dorește să vorbească foarte mult despre acest lucru, cel puțin nu acum. „Plec deoarece nu mă mai regăsesc în această echipă. Sunt un om care nu mă încurc cu jumătăți de măsură și de aceea am luat decizia de a renunța la funcție dar și de a pleca din partid. În organizația de la Constanța am colaborat foarte bine cu 90% dintre colegi, dar mai există 10% care mi-au creat fel și fel de probleme. Eu nu pot lucra cu astfel de oameni care au atitudini ciudate la adresa mea. Nu suntem compatibili și, atunci, prefer să plec eu decât să creez tensiuni în partid”, a mai spus fostul președinte al organizației municipale a PP-DD de la malul mării. În ceea ce privește persoanele care l-au deranjat și care i-au pus bețe în roate din interiorul partidului, Cruceru nu a dorit să dea nume spunând că preferă să nu le facă publice. În altă ordine de idei, el a negat zvonurile potrivit cărora s-ar duce la alt partid.„Nu mă înscriu în alt partid. Am spus de la început, când am venit la Partidul Poporului-Dan Diaconescu că nu am mai făcut politică și că m-am înscris deoarece susțin platforma politică a acestui partid. Eu sunt un om fidel, cu o fire constantă, așa că nu voi pleca la alt partid, rămân în continuare fidel ideilor PP-DD”, a declarat Victor Cruceru.El a mai precizat că și-a reanalizat prioritățile iar pe primul loc va reveni din nou familia sa.