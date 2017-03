Dede Perodin a demisionat din UDTTMR

Vicepreședintele Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), Dede Perodin, a transmis, ieri, o cerere președintelui Gelil Eserghep, prin care i-a adus la cunoștință că demisionează din uniune.„Îmi iubesc foarte mult uniunea din care fac parte, însă am demisionat din motive personale. Nu are nicio legătură cu ce se întâmplă acum acolo. Respect conducerea uniunii, îl respect pe domnul președinte Gelil Eserghep pentru tot ce a făcut. El este cel care a revigorat foarte multe activități care păstrează tradițiile și valorile etniei noastre. Am fost și voi rămâne un prieten”, a declarat Dede Perodin.Reamintim că membrii Consiliului Reprezentanților al UDTTMR s-au întrunit, recent, în ședință, la sediul central al uniunii pentru a pune la punct pașii care trebuie urmați pentru organizarea unui nou congres.Pregătirile au loc în contextul în care, la începutul lunii martie, instanța de judecată a anulat hotărârea Congresului UDTTMR organizat în luna ianuarie a anului trecut și astfel s-a revenit la vechea conducere.