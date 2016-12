Dede Perodin a anunţat că se va lupta pentru funcţia de preşedinte al PP-DD Constanţa

Dede Perodin a anunțat că se va lupta pentru funcția de președinte al PP-DD Constanța

Membrii Organizației Municipale Constanța a Partidului Poporului Dan Diaconescu (PP-DD) se pregătesc de alegeri interne și speră ca, de această dată, lucrurile să aibă o finalizare conform voinței delegaților ce vor fi prezenți pe 30 martie la acest eveniment.În momentul de față, conducerea Organizației Municipale PP-DD Constanța este asigurată de Dede Perodin, care, de altfel, dorește să candideze pentru această funcție.„Data alegerilor interne a fost stabilită pentru 30 martie, ora 11.00. Evenimentul va avea loc la Clubul SNC din Constanța unde vor fi prezenți aproximativ 250 de delegați cu drept de vot. Eu am anunțat deja că intenționez să candidez pentru păstrarea acestei funcții. Se pare că sunt mai mulți care vor, printre care și Nicoleta Ploscaru. Ar fi bine să existe competiție, să fie mai mulți candidați pentru funcția de președinte. Cu toate acestea, potrivit statutului, persoana care dorește să candideze trebuie să întrunească anumite condiții, nu este normal să vină, așa, și să candideze oricine fără să fi făcut ceva pentru partid”, a declarat Dede Perodin, în cadrul unei conferințe de presă organizate, vineri.În ceea ce privește condițiile pe care ar trebui să le întrunească persoana care dorește să conducă organizația municipală, ea trebuie să aibă o vechime de cel puțin un an în partid, să aibă adeziune la organizația municipală Constanța, să poată dovedi că a avut activitate în partid și să aibă susținerea a cel puțin zece membrii ai organizației municipale.În altă ordine de idei, pe 30 martie se va vota întreg Biroul Municipal Constanța al PP-DD, însă nu persoană cu persoană, așa cum se face la alte partide. Concret, cel care intenționează să candideze la funcția de președinte va trebui să depună o listă cu echipa sa, mai exact, persoane care vor avea celelalte funcții, în caz de câștig.Potrivit statutului, depunerea candidaturilor se face până la data de 28 martie.Reamintim că, în cursul lunii septembrie a anului trecut, trebuiau să aibă loc alegeri pentru funcția de președinte al Organizației Municipale a PP-DD Constanța, după ce Victor Cruceru și-a dat demisia din partid.Inițial, își anunțaseră candida-turile consilierul local Dede Perodin, Stelică Murariu și Gabriel Can-dindatu. Cu toate acestea, în urma unor discuții interne avute cu câteva zile înainte de data alegerilor, s-a stabilit ca cei trei să se retragă și să candideze pentru funcție Ma-rian Vasiliev, actualmente senator din partea PP-DD Constanța.Spiritele s-au încins în timpul discuțiilor, în momentul în care cei trei candidați au anunțat că își retrag candidaturile. Mai multe persoane prezente în sală au început să strige că nu admit retragerea lui Dede Perodin din competiție. La rândul lui, sub imperiul supărării, Dede a declarat că nu este agreat în partid și de aceea i s-a recomandat să nu candideze, deși motivul inițial ar fi că acesta nu are vechime mai mult de un an în partid.În cele din urmă, în urma unei scurte discuții a membrilor Biroului Permanent Municipal, s-a propus să fie dizolvată întreaga conducere a Organizației Municipale urmând să fie organizate alegeri pentru toate funcțiile.