Decizie de ultim moment a unui primar liberal din Constanţa. S-a înscris în PSD

Decizie de ultim moment a unui primar liberal din Constanța. S-a înscris în PSD

Viorel Bălan, primarul ales în luna iunie de cetățenii comunei Nicolae Bălcescu dar destituit din funcție prin ordin al prefectului Constanței a părăsit Partidul Național Liberal și s-a înscris în PSD.„Începând de ieri am preluat conducerea Organizației PSD Nicolae Bălcescu. Am anunțat la partid, la PNL, asta este, am semnat adeziunea la PSD și ne apucăm de treabă. În momentul de față, nu știu exact câți membrii sunt la PSD în comună, probabil, unii supărați vor pleca, alții se vor înscrie în curând. Propunerea de a prelua conducerea PSD a venit ca urmare că cei de la PSD Constanța nu erau mulțumiți de activitatea domnului Timofte, cel care conducea PSD în comună”, a declarat fostul primar Viorel Bălan.Reamintim că Viorel Bălan a pierdut, definitiv, procesul cu Prefectura Constanța prin care fusese destituit din funcție și, drept urmare, la conducerea administrației publice se află, până la organizarea unor noi alegeri, viceprimarul Nicolae Ciocănete.Mai multe detalii citiți în ediția de mâine a ziarului Cuget Liber.