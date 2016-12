"Decizia tribunalului dovedește că parvenitismul nu reprezintă o modalitate de a avansa în cadrul unui partid"

Deputatul Ovidiu Silaghi, vicepreședinte al Partidului Liberal Reformator, consideră că prin decizia tribunalului cu privire la desemnarea lui Klaus Iohannis ca președinte al PNL și de modificare a statutului, reprezintă o reparație la nivel moral făcută membrilor PNL. Ovidiu Silaghi a subliniat că această decizie reprezintă dovada clară că nu prin parvenitism se poate avansa în cadrul unui partid.„Situația în care se află PNL în acest moment este una de-a dreptul rușinoasă pentru un partid de anvergura sa. Ceea ce se întâmplă în PNL, am spus încă din urmă cu mai multe luni, că nu este normal. Deciziile luate fără a exista o consultare în prealabil, schimbările de atitudine, de discurs, au făcut foarte mulți oameni să se îndepărteze de PNL sau să fie îndepărtați pentru că nu achiesau la hotărârile conducerii, fie ea a lui Antonescu sau Iohannis. Decizia tribunalului cu privire la ilegalitatea numirii lui Klaus Iohannis ca președinte al PNL, dar și amendarea statutului adoptat pe repede înainte de congresul partidului, arată că în partid se întâmplă ceva în neregulă.Deopotrivă, vorbim în cazul acestei decizii despre o reparație la nivel moral făcută membrilor PNL și celor care au crezut în acest partid. Decizia tribunalului dovedește că parvenitismul nu reprezintă o modalitate de a avansa în cadrul unui partid, ci funcțiile trebuie obținute pe bază de merite.Prin decizia tribunalului este dat un semnal că nu poți să avansezi într-un partid politic bătând din palme sau pe pile. Derogările folosite de Klaus Iohannis au reprezentat o jignire pentru membrii vechi ai partidului. Pentru ca Iohannis să fie președinte al PNL s-a trecut peste tot ce înseamnă statut sau membrii de partid.Cei care am decis să părăsim PNL am sesizat aceste abuzuri care au loc în cadrul partidului, ilegalități pe care Iohannis și șleahta lui le-au făcut și continuă să le facă pentru a impune anumite decizii, anumite persoane în funcții de conducere ale partidului. Prin deciziile luate în ultimele luni, Iohannis și cooperativele din jurul său au aruncat la coș liberalismul, istoria PNL și tradiția politică a acestui partid”, a afirmat vicepreședintele PLR, Ovidiu Silaghi.