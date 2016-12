Decizia Guvernului cu privire la TICHETELE DE MASĂ

Guvernul a adoptat astăzi Hotărârea de modificare a Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, permițând astfel angajatorilor să opteze pentru acordarea tichetelor de masă în format electronic, sub forma unui „portofel electronic”, un suport asemănător cardului bancar alimentat de emitenți.Hotărârea de Guvern implementează prevederi ale Legii nr. 291/2013 de modificare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prin introducerea posibilității emiterii de tichete de masă și pe suport electronic, ca o alternativă modernă la cele pe suport de hârtie.Angajatorii vor stabili împreună cu reprezentanții sindicatelor sau ai salariaților, prin contractele colective de muncă, clauze privind acordarea alocației individuale de hrană sub forma tichetelor de masă, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic și/sau hârtie.În cazul acordării tichetelor de masă în format electronic, angajatorii vor alimenta „portofelul electronic” cu valoarea nominală aferentă tichetelor de masă, care va fi folosită exclusiv pentru achiziționarea de produse alimentare, fără a permite efectuarea de operațiuni de retragere de numerar.De asemenea, în concordanță cu modificările aduse prin Legea nr. 291/2013, Hotărârea de Guvern adoptată astăzi oferă angajaților posibilitatea de a utiliza mai flexibil tichetele de masă, în sensul că elimină prevederile care limitează utilizarea a maximum două tichete de masă/zi.Potrivit comunicatului de presă transmis de Guvern, un alt element de noutate introdus de actul normativ constă în aplicarea unitară a reglementărilor în cazul salariaților care lucrează în regim de tură. Astfel, în cazul în care un angajat lucrează în ture și timpul de lucru este mai mare de 8 ore/zi, numărul de tichete de masă (indiferent de suportul pe care sunt emise, hârtie sau electronic) la care are dreptul pe lună se calculează adunând numărul de ore lucrate și împărțind această sumă la 8. Concret, în actul normativ se menționează că salariații vor beneficia lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare.Hotararea de Guvern include, de asemenea, informații privind modul în care angajatorii vor putea achiziționa „tichetele electronice”. Pe lângă implementarea reglementărilor privind acordarea tichetelor de masă pe suport electronic, actul normativ urmărește și alte obiective, precum: creșterea disciplinei contractuale și siguranței financiare a sistemului tichetelor de masă.