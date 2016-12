Decebal Traian Remeș va fi despăgubit de statul român pentru că a fost ținut în arest în condiții inumane

Duminică, 03 Ianuarie 2016

Fostul ministru al agriculturii Decebal Traian Remes, condamnat la trei ani de închisoare în dosarul "Caltaboșul", va fi despagubit de statul roman pentru ca a fost tinut in arest in conditii inumane, informează B1 TV.Acesta ar trebui să primească 5.000 de lei ca daune morale, însă fostul ministru a contestat sentința instanței. Într-un alt proces intentat președinției, Directiei Naționale Anticorupție și televiziunii publice, Decebal Traian Remes vrea despăgubiri pentru că imaginea lui ar fi avut de suferit de pe urma difuzării imaginilor cu flagrantul în care a fost prins alături de fostul ministru al agriculturii, Ioan Avram Mureșan.Remeș a stat un an de zile în închisoarea de la Satul Nou de Sus, de lângă Baia Mare, după care a fost eliberat condiționat.