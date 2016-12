Decebal Făgădău va candida la Primăria Constanţa. Cristinel Dragomir, propunerea pentru CJC

4

Un pipi cu bolta pe Justitie

Semnalul a fost dat de Liviu Dragnea,un puscarias cu acte in regula,ajuns in fruntea partidului aflat la putere.Liviu Dragnea l-a laudat pe Mazare si pe Nicusor,doi "onoroabili" fesenei cu probleme mari in justitie.Apoi si-a exprimat admiratia fata de Fagadau si Cristinel continuatorii "marilor proiecte" incepute de primii doi.Nimeni nu riposteaza.Sa nu credeti ca ne lamurim cine este Fagadau sau Cristinel.Sunt buni in administrarie,asa crede partidul.Cuget Liber lucreaza de zor la imaginea lui Fagadau,PNL doarme.Celor care nu sunt de acord cu mine,vreau sa-mi raspunda la o intrebare:cine dă ora exacta in instantele din Romania,Pesede sau Justitia ca institutie ? Liviu Dragnea(PSD) are ultimul cuvant,bineinteles.Neincrederea in actul de justitie sugerata/initiata de Dragnea este un atac indirect la siguranta nationala.Daca Dragnea si membrii pesede au dreptul sa-si stabileasca singuri vinovatia,eu de ce nu as avea dreptul sa-mi fac singur dreptate,sa-mi stabilesc singur pedeapsa,sa-mi dau cu parerea despre mine ? Cine crede ca alegerea lui Fagadau a fost intamplatoare,se inseala amarnic.Eu,ca simplu observator si postac,stiam din anul 2013.La ora aia Mazare nici nu era arestat,nici vorba de demisie.Asta-i pohta ce a pohtit-o Mazare si locotenentii lui.Băietii sunt in grafic.USL aproba.Astia ne cred prosti.De aici li se va trage si sfărsitul(vezi cazul Ponta).