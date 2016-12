Decebal Făgădău şi Cristinel Dragomir, declaraţi incompatibili de ANI

Decebal Făgădău și Cristinel Dragomir, declarați incompatibili de ANI

Potrivit unui comunicat de presă remis de ANI, în urma verificărilor, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25 februarie 2009 - 27 iulie 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar al municipiului Constanța și calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor în cadrul SC RAJA SA. Astfel, cei de la ANI susțin că Decebal Făgădău nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de viceprimar este incompatibilă cu funcția de reprezentant al unității administrativ teritoriale în adunările generale ale societăților comerciale de interes local”.De asemenea, cei de la ANI susțin că vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 iunie 2008 - 15 ianuarie 2010, întrucât a deținut, simultan, funcția de vicepre-ședinte al Consiliului Județean Constanța și calitatea de administrator la SC „Cazare la mare” SRL. Astfel, reprezentanții Agenției Naționale de Integritate spun că Dragomir nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de vicepreședinte de consiliu județean este incompatibilă cu funcția de administrator la societă-țile comerciale”.În cursul zilei de ieri, cei doi au organizat o conferință de presă și au spus că vor ataca în instanță rapoartele întocmite de ANI, deoarece se consideră nevinovați. Ei au mai susținut că nu au rămas deloc surprinși de aceste decizii emise de ANI și că au aflat din presă că au fost declarați incompatibili.„Am constatat cât de rapid se mișcă instituțiile statului atunci când este vorba de un viceprimar de la talpa țării. Pe 24 iulie, am aflat că există o sesizare care semnala o posibilă incompatibilitate a mea și, astăzi, nu mă surprinde să aflu de la presă că am fost declarat incompatibil. Eu susțin că nu sunt incompatibil și voi ataca în instanță raportul ANI, atunci când îl voi primi. Nu pot să spun decât că eu am fost ales viceprimar de Consiliul Local și toate atribuțiile mele sunt delegate de primar. Era normal să fac parte din AGA a RAJA, pentru că aveam un proiect important de dus la capăt. Eu nu am încasat niciodată vreo retribuție de la RAJA, nu am obținut niciodată vreun beneficiu personal”, a declarat Decebal Făgădău.La rândul său, Cristinel Dragomir a spus și el că va ataca raportul în instanță și că nu este surprins să afle că a fost declarat incompatibil.„Am avut cândva niște site-uri care se numeau «Cazare la mare» și «Cazare la munte», dar, după ce am fost ales vicepreședinte, am suspendat acea societate. O societate care, oricum, nu avea legătură cu ceea ce făceam la Consiliul Județean”, a spus Cristinel Dragomir.